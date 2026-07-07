La ciudad de Córdoba se posiciona entre los destinos favoritos para el fin de semana largo

El informe elaborado por Booking.com señala que el fin de semana largo del 9 al 12 de julio representa una oportunidad para que más argentinos realicen escapadas dentro del país, favoreciendo el turismo interno y el desarrollo de las economías regionales. En ese contexto, la Ciudad de Córdoba quedó segunda entre los destinos nacionales más buscados, solo por detrás de la Ciudad de Buenos Aires.

El ranking de preferencias lo completan San Carlos de Bariloche, Mar del Plata y la ciudad de Mendoza, consolidando a Córdoba como uno de los principales polos turísticos para este receso invernal. La plataforma también destacó que seis de cada diez argentinos reconocen el impacto positivo que genera el turismo en las economías locales, mientras que el 73% afirma que busca que el dinero que invierte durante sus viajes permanezca en la comunidad que visita.

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"El fin de semana largo representa una oportunidad para que más argentinos recorran el país y contribuyan al desarrollo de las economías locales. Cada viaje genera un efecto positivo en los destinos, impulsando la actividad de alojamientos, gastronomía, comercios y prestadores turísticos", señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Además, la ejecutiva indicó: "Un 73% de los argentinos quiere que el dinero que invierte quede en la comunidad local que visita y a un 67% le gustaría que los lugares que recorre queden en mejor estado que cuando llegó".

En cuanto a los destinos internacionales más buscados para esas fechas, el ranking es encabezado por Río de Janeiro, seguido por Madrid, Santiago de Chile, Foz do Iguazú y Miami Beach.