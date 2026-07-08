"Hay ofertas para todas las posibilidades de inversión": el boom inmobiliario que impulsa a Los Reartes

El departamento de Calamuchita se consolida como uno de los principales destinos elegidos por personas que deciden mudarse luego de jubilarse o cambiar su estilo de vida. En ese escenario, Los Reartes aparece como una de las localidades con mayor crecimiento, impulsada por la demanda de familias provenientes de grandes ciudades, la expansión de los servicios y un mercado inmobiliario que ofrece opciones para distintos presupuestos.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, la intendenta de Los Reartes, María Inés Ramelo, confirmó que el crecimiento poblacional y la llegada de nuevos vecinos es una realidad que atraviesa a toda la región. "Se han venido muchas familias de grandes ciudades que buscan un cambio de vida. Algunos ya vienen jubilados, otros tenían una segunda casa que terminó siendo su residencia permanente y también hay quienes llegan con la idea de invertir o desarrollar un emprendimiento", explicó.

Según el Censo 2022, Calamuchita fue el departamento cordobés con mayor proporción de habitantes nacidos en otras provincias, que representan el 40,2% de la población. Además, entre 2010 y 2022 el número de residentes creció un 38,7%, hasta alcanzar los 75.911 habitantes.

Oferta para distintos bolsillos

El crecimiento también se refleja en el mercado inmobiliario. Actualmente es posible encontrar casas desde US$60.000 en localidades como Los Reartes, mientras que las viviendas con parque suelen ubicarse entre los US$100.000 y US$150.000. En el segmento premium, algunas propiedades superan los US$500.000.

En cuanto a los terrenos, existen alternativas muy variadas. De acuerdo con operadores inmobiliarios de la zona, los lotes en barrios abiertos parten desde los US$18 o US$20 por metro cuadrado, mientras que en barrios cerrados alcanzan valores cercanos a los US$40 por metro.

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Ramelo señaló que esa diversidad también se observa dentro del propio ejido municipal. "Hay ofertas para todas las posibilidades de inversión. Depende mucho de la zona porque tenemos sectores con lotes de 300 metros cuadrados y otros donde, por la zonificación, no se puede construir en menos de 1.500 metros", indicó.

El crecimiento demográfico obligó a ampliar la infraestructura y los servicios. La intendenta aseguró que actualmente casi todo el ejido cuenta con agua, electricidad y los servicios básicos, mientras avanzan nuevas obras para completar la cobertura en algunos sectores.

Además, destacó que el desarrollo inmobiliario viene acompañado por la llegada de nuevos comercios y empresas. "Se están instalando sucursales de empresas que antes estaban en Córdoba, Río Tercero o Villa General Belgrano. Eso mejora los tiempos, reduce costos y genera otra dinámica para quienes viven acá", sostuvo.

Entre las obras recientes mencionó la inauguración de una escuela, un puente, el avance del gas natural y los trabajos de puesta en valor del casco histórico. También destacó que continúan ejecutando obras de cordón cuneta y mejoras en calles para acompañar el crecimiento urbano.

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Crecer sin perder la identidad

Pese al desarrollo inmobiliario, la intendenta remarcó que el principal objetivo es preservar el perfil natural que caracteriza a Los Reartes. "Nos destacamos por la naturaleza, por el cuidado del río y por nuestro paisaje. Vamos buscando soluciones que tengan el menor impacto ambiental posible", afirmó.

En ese sentido, dejó un mensaje para quienes deciden radicarse en la localidad: "Lo único que hay que saber antes de querer venir es conocer el pueblo y después no querer cambiarlo. Hay que elegirlo por sus fortalezas y por todo lo maravilloso que tiene".