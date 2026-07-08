Cuando juega Argentina y la economía entra en pausa, literal: los pagos en comercios caen hasta 80%

El partido de la selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial volvió a demostrar que, cuando juega la "Scaloneta", gran parte de la actividad económica del país entra en pausa. Un relevamiento de Mercado Pago reveló que durante los 90 minutos del encuentro los pagos en comercios llegaron a caer hasta un 80%, mientras que las operaciones repuntaron con fuerza en las horas previas.

Según los datos de la plataforma, dos horas antes del inicio del partido las transferencias entre personas crecieron un 32% respecto de un día habitual, mientras que los cobros mediante código QR en comercios aumentaron un 62%.

Super Mami redobla su apuesta en Córdoba: toma A Granel y se prepara para competir con La Anónima

El mayor movimiento previo estuvo impulsado por las compras de productos para acompañar el encuentro. Los rubros que más crecieron fueron lácteos, panaderías y bebidas. En sentido contrario, disminuyeron las operaciones en comercios como mercerías, ferreterías, clubes y gimnasios.

Una vez iniciado el partido, la actividad se redujo de manera marcada. Además de la caída de hasta el 80% en los pagos comerciales, los pagos con QR en colectivos y subtes descendieron un 35% en comparación con una jornada promedio.

Un comportamiento que se repite

La plataforma de pago destacó que se trata de un patrón que ya había observado durante el encuentro frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final.

En aquella oportunidad, los mayores incrementos en las compras se registraron en bebidas y vinotecas, con un crecimiento del 106% y un ticket promedio de $26.265. También aumentaron un 79% las operaciones en rotiserías y casas de comida, donde el ticket promedio alcanzó los $19.816.

La actividad volvió tras el partido

Finalizado el encuentro, la actividad comercial recuperó rápidamente su ritmo habitual. A partir de las 15 horas, los sectores que registraron el mayor crecimiento fueron los comercios de mercadería general, con un aumento del 25%, y las estaciones de servicio, donde las operaciones crecieron un 19%.

Los datos reflejan cómo los partidos de la selección argentina modifican temporalmente los hábitos de consumo y de pago de millones de personas, concentrando las compras antes del inicio del encuentro y reduciendo al mínimo la actividad económica mientras la pelota está en juego.