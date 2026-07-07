Super Mami redobla su apuesta en Córdoba: toma A Granel y se prepara para competir con La Anónima

La operación, confirmada por el presidente del Grupo Dinosaurio, Euclides Bugliotti, contempla un contrato para explotar durante 20 años las seis bocas comerciales que hasta ahora administraba la familia Jalil. El traspaso operativo comenzó el último fin de semana e incluye la incorporación de los 170 trabajadores de A Granel, que conservarán su antigüedad laboral.

Con esta incorporación, Super Mami pasará a operar 16 supermercados en la provincia, cifra que seguirá creciendo con los proyectos ya anunciados para El Tropezón y Villa Carlos Paz. Los locales incorporados están ubicados en avenida Donato Álvarez, barrio Don Bosco, Malagueño, Mercado Sur, barrio General Paz y La Calera.

Precisamente, La Calera aparece como uno de los principales motivos de la operación. "Nos interesa mucho La Calera, donde no conseguíamos lugar", explicó Bugliotti a La Voz. También destacó el potencial comercial de las sucursales de Malagueño y Don Bosco, que serán objeto de una importante renovación.

La familia Jalil conservará la propiedad de los inmuebles, mientras que Super Mami administrará el negocio comercial. El monto de la inversión no fue informado debido a que continúa el proceso de evaluación de los activos, pasivos y del impacto económico derivado de la incorporación del personal.

Una estrategia similar a la de La Anónima

El esquema elegido replica un modelo que comenzó a ganar espacio en el sector. En lugar de adquirir los inmuebles, Super Mami tomó el control del negocio operativo mediante un contrato de largo plazo.

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"Nosotros no compramos los inmuebles, sino el giro comercial por 20 años", explicó Bugliotti, quien agregó que también se concretó el traspaso societario correspondiente. La modalidad recuerda a la operación realizada meses atrás entre La Anónima y Grupo Libertad, donde también se separó la propiedad inmobiliaria de la explotación comercial de los supermercados.

La incorporación de las nuevas sucursales estará acompañada por un proceso de modernización de los locales y cambios en la propuesta comercial. "Le vamos a cambiar la imagen a todas las bocas", adelantó Bugliotti. El plan contempla fortalecer especialmente los sectores de carnicería, alimentos frescos y otros rubros como neumáticos.

En materia de carnes, el empresario destacó que el grupo controla gran parte de la cadena productiva, desde la compra de hacienda hasta la faena, lo que le permite reducir costos y mejorar la competitividad. "Prácticamente hemos eliminado la intermediación", sostuvo.

La competencia en el supermercadismo cordobés

La operación también marca una nueva etapa en la competencia entre las principales cadenas que operan en Córdoba.

Mientras La Anónima avanza con su desembarco y expansión en distintos puntos de la provincia, Super Mami responde con crecimiento propio, incorporando sucursales ya consolidadas y fortaleciendo su presencia territorial.

Bugliotti resumió el momento que atraviesa la empresa con una frase que refleja el tono de la estrategia comercial: "Hoy Súper Mami está para enfrentar a cualquiera, con los guantes puestos para la guerra".