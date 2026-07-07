Murió un policía tras un golpe en el Parque Sarmiento: sospechan de un aparato de gimnasia roto

Un efectivo de la Policía de Córdoba murió en la madrugada de este lunes, luego de permanecer tres semanas internado con pronóstico reservado. Los partes policiales de ese día registran una caída "desde su misma altura", pero fuentes de su entorno y la propia Justicia manejan como hipótesis que el golpe se produjo por la caída de un caño desprendido de un aparato de ejercicio en mal estado. La familia, a cargo de su madre, abrió una colecta solidaria para afrontar los gastos.

De acuerdo con los partes de la Policía correspondientes al 14 de junio, a los que accedió PERFIL CORDOBA, Gudiño ingresó esa noche al Hospital de Urgencias trasladado por un móvil del servicio Ojos en Alerta y por una ambulancia del sistema 107, luego de ser hallado inconsciente en el sector de aparatos de ejercicio del Parque Sarmiento, en barrio Nueva Córdoba.

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El parte firmado consigna que el hallazgo lo realizó un agente, quien alertó sobre la presencia del hombre "en estado de inconsciencia" y dispuso su traslado inmediato. El médico de guardia en el Hospital de Urgencias, diagnosticó traumatismo de cráneo y dispuso su ingreso al sector de shock room para la realización de una tomografía, con el caso caratulado en ese momento como "caída desde su misma altura".

Un segundo parte de la misma jornada, elaborado por personal adicional bajo fiscalización de un subcomisario, describe el ingreso al Hospital de Urgencias de "un masculino mayor, efectivo policial", con hematoma en el sector parietal derecho y necesidad de asistencia respiratoria. El documento no aporta precisiones sobre el mecanismo de la lesión y remite el hecho a una instancia de investigación posterior.

Gudiño permaneció luego internado en terapia intensiva en el Sanatorio Francés, donde según trascendió permaneció en coma farmacológico hasta su muerte.

La hipótesis del caño y la investigación judicial

La Justicia investiga como una de las hipótesis principales que Gudiño habría recibido el golpe fatal por la caída de un caño en el sector de aparatos del parque, mientras realizaba actividad física. Esa versión judicial se alinea con lo que había circulado extraoficialmente desde el entorno del policía: que se encontraba haciendo ejercicios de calistenia orientados al fortalecimiento de espalda cuando uno de los caños del equipamiento se desprendió por falta de mantenimiento y le provocó el traumatismo de cráneo.

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Una fuente cercana al agente había señalado, además, que la Guardia Urbana llegó al lugar recién un tiempo después de producido el hecho, un dato que no figura consignado en los partes policiales revisados por esta redacción.

Se trata, de todos modos, de una hipótesis que continúa bajo análisis judicial y que no fue confirmada de manera oficial ni por la Policía de Córdoba ni por la Municipalidad, responsable del mantenimiento de los espacios verdes de la ciudad. Desde el municipio indicaron que las autoridades de BioCórdoba estuvieron y están en contacto con la familia y que el caso “está bajo investigación judicial”.

El comunicado oficial

En su parte de prensa de este lunes, la Policía de Córdoba informó que "durante la madrugada, efectivos policiales fueron notificados por personal médico del Sanatorio Francés sobre el fallecimiento de un hombre de 30 años que permanecía internado desde el pasado 14 de junio".

El comunicado agrega que el agente "había sido trasladado por personal de la Guardia Urbana desde el Parque Sarmiento, donde presuntamente se encontraba realizando actividad física, hacia el Hospital de Urgencias" y que, "por causas que se investigan, habría resultado lesionado en el lugar". La fuerza remarcó que la Justicia "continúa trabajando para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho".

Un padre de un chico con autismo

Según fuentes de su entorno, Gudiño era padre de un nene de 7 años con autismo. Su madre, Adriana Alanis, quedó a cargo de la situación familiar y económica tras su muerte. A través de las redes sociales, familiares y allegados difundieron un pedido de colaboración bajo el título "Colecta solidaria: apoyemos a la familia Gudiño". El texto difundido sostiene: "Hoy nos toca despedir con enorme tristeza a una gran persona, Lorenzo Gudiño, y su familia se encuentra atravesando el momento más duro de sus vidas".