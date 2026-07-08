Incidentes, robos y saqueos: Más de 40 detenidos en Córdoba tras los festejos por el triunfo de la Selección

Los festejos por el triunfo agónico de la Selección argentina por 3-2 ante Egipto terminaron con incidentes en distintos puntos de la provincia de Córdoba. El saldo final, pasada la medianoche, fue de más de 40 personas detenidas entre la Capital y el interior.

El epicentro de los disturbios fue el Patio Olmos, en el cruce de bulevar San Juan y Vélez Sarsfield, el punto de encuentro tradicional de los hinchas cordobeses. Según el operativo policial, entre 15.000 y 20.000 personas se concentraron en la zona para celebrar.

Saqueo a una joyería en pleno festejo

Como medida preventiva, la Policía había vallado el sector de la fuente, restringido el ingreso de alcohol y cortado la energía de los trolebuses y los semáforos del área para evitar que la gente se trepara.

En una remotanda impresionante, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026

Pese a esas medidas, los incidentes comenzaron a partir de denuncias de robos de celulares en medio de la multitud. Cuando personal policial intervino, parte de los presentes respondió con botellazos, lo que obligó a las unidades especiales a utilizar gas lacrimógeno y elementos antitumulto para dispersar la concentración. Un efectivo resultó herido durante los enfrentamientos.

El hecho de mayor gravedad ocurrió en avenida Vélez Sarsfield al 120, donde una joyería fue asaltada en medio del tumulto. Tres personas de 16, 20 y 22 años fueron detenidas luego de reventar la vidriera del local. Los efectivos policiales lograron recuperar anillos, brazaletes, cadenas y otros elementos que habían sido sustraídos.

En la ciudad de Córdoba, el total de detenidos ascendió a 17: 12 por delitos y 5 por contravenciones.

"La alegría no habilita el delito", advirtió el ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, salió a dar explicaciones sobre el operativo desplegado durante la noche y fue contundente en su mensaje: "La Selección Argentina demostró que sabe ganar. Lamentablemente, algunos demostraron que no saben festejar".

"Quiero ser claro, el que salga a celebrar será cuidado y acompañado; el que salga a robar, romper o agredir va a terminar preso", agregó el funcionario. "La alegría no habilita el delito. En Córdoba vamos a proteger la fiesta de la gente y vamos a ser inflexibles con los violentos".

Incidentes en el interior provincial

La conflictividad no se limitó a la Capital. En distintas localidades del interior de Córdoba se registraron otros 25 detenidos, de los cuales 22 correspondieron a contravenciones y 3 a delitos.

En Río Cuarto se produjeron 11 detenciones, entre ellas las de cuatro menores de edad. La Policía secuestró armas blancas y elementos contundentes en el operativo, y un hombre sufrió una herida cortante durante una riña.

En Villa Allende, personal policial debió intervenir con armas menos letales para dispersar a la multitud que celebraba frente al Polideportivo Municipal.

Incidentes en Córdoba | Cadena 3

Una adolescente quemada por pirotecnia en Carlos Paz

En Villa Carlos Paz no hubo detenidos, pero sí un hecho de gravedad: una adolescente de 17 años sufrió quemaduras en la cara por un accidente con pirotecnia en avenida San Martín y Lisandro de la Torre, mientras festejaba la remontada de la Selección.

La joven fue trasladada al Hospital Sayago. Por la noche, desde el centro de salud informaron que no corría peligro, aunque preveían derivarla a la ciudad de Córdoba para la realización de nuevos estudios.

El número final de detenidos en toda la provincia —más de 40, sumando Capital e interior— fue consolidándose a medida que avanzó la cobertura periodística de la noche. Las primeras informaciones hablaban de "al menos nueve" detenidos; después la cifra subió a 17, hasta llegar al total registrado al cierre de la jornada.

Esa dinámica de actualización progresiva es habitual en este tipo de coberturas en vivo, donde los partes policiales se van sumando a medida que se procesan los operativos en distintos puntos de la provincia.

No fue un fenómeno exclusivo de Córdoba

Los incidentes vinculados a los festejos no se circunscribieron a la provincia. Esa misma noche se registraron disturbios en el Obelisco porteño y un foco de tensión en Mar del Plata. En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, se produjo un hecho de mayor gravedad, con una persona fallecida, sin relación con los sucesos ocurridos en territorio cordobés.

El resultado de la noche dejó así un doble saldo: la alegría futbolera de miles de hinchas que se congregaron en el Patio Olmos y en distintas localidades del interior, y una serie de hechos de inseguridad y accidentes que obligaron a un despliegue policial reforzado en toda la provincia. Las autoridades no adelantaron si habrá controles adicionales para próximos partidos de la Selección.