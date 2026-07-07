La paradoja del campo cordobés: rindes récord y una silenciosa pérdida de nutrientes

Este miércoles se conmemoró el Día Nacional de la Conservación del Suelo y la radiografía de nuestros campos enciende luces de alarma. Estudios recientes realizados por la asociación civil Fertilizar, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), analizaron suelos en el país en materia de nutrientes y se observa un deterioro muy marcado a medida que pasan los años. El fenómeno no es nuevo, pero la brecha entre lo que la tierra genera y lo que recibe por parte de los productores se está profundizando de una manera vertiginosa.

Para entender la dimensión local de este diagnóstico, Perfil Córdoba dialogó con el Ing. Agrónomo Pablo Hernández, Director del Laboratorio Easyagro, especialista en análisis y diagnóstico de suelos. “No hay que echarle la culpa a la soja, sino a la falta de reposición de nutrientes en todos los cultivos: maíz, trigo, maní, en todo Córdoba. El nivel de extracción actual no llega a ser compensado por la reposición que hace el productor”, advirtió.

La paradoja de los rindes récord

La paradoja que se vive en el campo cordobés y que en un futuro puede traer fuertes dolores de cabeza al sector es que gracias al éxito tecnológico y productivo del campo se están viendo rindes históricos en los cultivos, sin embargo Hernández advierte que se vienen aplicando las mismas dosis de fertilizantes que hace una década y citó un ejemplo reciente y contundente de la última campaña: “En trigo hubo casos donde históricamente rendía 2.500 kilos y pasamos a cosechas de 6.500 a 7.000 kilos. Un gran número, sin dudas, pero se dio en lugares donde los suelos no fueron fertilizados para semejante nivel de rendimiento”.

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A este panorama, el director de Easyagro lo definió como “agricultura de extracción”, un modelo que traza un paralelismo directo con la actividad minera. “No es una crítica, sino una advertencia: si seguimos produciendo así, apostando a que rinda más porque hoy tenemos la tecnología y la agricultura de precisión, pero no le damos la nutrición para reponer lo que nos llevamos con los cultivos, lo que va a pasar es que los rendimientos van a empezar a decrecer en lugar de aumentar”.

“Nosotros venimos analizando qué pasó desde el 2017 al 2026 en los niveles nutricionales en suelos de Argentina. Venimos viendo que el nivel nutricional del suelo viene decreciendo, tanto en fósforo como en materia orgánica. De Córdoba hacia el norte la producción no fertiliza con fósforo porque tenían niveles increíblemente buenos. Pero dentro de 10 años van a estar como el sur de Córdoba, donde si no hacés una fertilización de base, se resiente su rendimiento. Lo vemos en el laboratorio: el nivel de nutrición viene en una pendiente negativa”, graficó Hernández.

Para revertir esta tendencia el especialista llamó a diagnosticar el suelo de cada establecimiento: “No es cuestión de poner fertilizantes por meter. Debemos saber qué tenemos en el suelo, y allí hay que fertilizar con lo que el suelo necesite para que el sistema sea sustentable”.

Córdoba lanza la Escuela del Suelo

Frente a estos desafíos agrícolas y ambientales el Gobierno de Córdoba presentó formalmente la Escuela del Suelo, una iniciativa orientada a promover el manejo sostenible de este recurso estratégico.

Impulsado por el Ministerio de Bioagroindustria, este nuevo espacio brindará capacitación y actualización técnica a productores, profesionales, estudiantes, docentes y a la comunidad en general. Con este hito, sumado a la ya existente Escuela del Agua, Córdoba se convierte en la primera provincia del país en contar con dos espacios públicos de formación dedicados exclusivamente a la gestión sostenible de sus recursos naturales.

Al respecto, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, remarcó la necesidad de consolidar políticas públicas que dejen de disociar la rentabilidad del cuidado del ecosistema. “Producir y cuidar los recursos son inseparables. La sostenibilidad comienza desde el suelo. Cuidarlo es garantizar el futuro de nuestra producción, de nuestros recursos naturales y de las próximas generaciones”, concluyó el funcionario.