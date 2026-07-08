Festejos en el Patio Olmos: la limpieza demandó cuatro horas y un costo cercano a los $10 millones

Los festejos por el triunfo de la Selección Argentina obligaron a la Municipalidad de Córdoba a desplegar un operativo especial de limpieza en la zona de Patio Olmos y Nueva Córdoba, que demandó un costo cercano a los $10 millones. Como resultado de las tareas, se retiró un volumen de residuos equivalente a cuatro camiones compactadores completos y fue necesario movilizar a 60 trabajadores, además de inspectores, personal de recolección y maquinaria específica.

El operativo se desarrolló en el Patio Olmos, plazas aledañas, avenida Vélez Sarsfield entre Duarte Quirós y Pueyrredón, Hipólito Yrigoyen entre Buenos Aires y el Paseo del Buen Pastor, y bulevar San Juan entre Chacabuco y Artigas. También se llenaron cinco contenedores tipo campana con bebidas alcohólicas decomisadas por la Policía de Córdoba en los controles realizados en los accesos al sector.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, el director de Higiene Urbana del COyS, Aníbal Bove, aseguró que el volumen de residuos fue superior al habitual. "Particularmente ayer ha sido excesivo el arroje de basura y de residuos que la gente ha dejado tirada por todos lados. El tema de ensuciar no tendría que ser parte del festejo", afirmó.

El funcionario explicó que la limpieza demandó entre tres y cuatro horas de trabajo y movilizó a 60 trabajadores entre barrenderos, supervisores y choferes del COyS. A ese equipo se sumó personal de la empresa LAM para retirar las bolsas de residuos generadas, cuatro inspectores de Higiene Urbana y dos hidrolavadoras para limpiar las calles y veredas.

"Todo ese operativo implica equipamiento, vehículos, hidrolavadoras. Hubo que lavar prácticamente todo el sector por la cantidad de líquidos, botellas, vidrios rotos y daños en el equipamiento urbano", detalló.

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Bove remarcó que, si los asistentes depositaran los residuos en los cestos disponibles, la limpieza podría resolverse dentro del servicio habitual y no sería necesario montar un operativo extraordinario. "Si la gente fuera a manifestarse de manera normal, entraría dentro del proceso de limpieza programado todos los días", sostuvo.

El responsable del área también llamó a reflexionar sobre el costo que estos trabajos representan para la ciudad. "Esto cuesta muchísimo dinero y recursos humanos que se pagan entre todos. Podemos salir a festejar, gritar, abrazarnos y cantar, pero romper o ensuciar no tiene que ser parte de eso", concluyó.