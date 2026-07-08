Preocupación en Fadea: trabajadores cobraron solo el 60% del sueldo y el gremio denunciará a la empresa

La transición de autoridades en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) comenzó con un fuerte conflicto. Los trabajadores cobraron solo el 60% de sus salarios y, hasta el momento, no recibieron precisiones sobre cuándo percibirán el porcentaje restante. Ante esta situación, el gremio de aeronáuticos confirmó que presentará una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba y solicitará una audiencia con la nueva conducción de la empresa.

Así lo confirmó el secretario general del sindicato, Marcelo Bertorello, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM). "Solo hemos recibido el 60% del sueldo y no tenemos ninguna novedad sobre qué va a pasar con el otro 40%", afirmó.

Según explicó el dirigente sindical, la empresa notificó el pago parcial de los haberes apenas un día antes del depósito, aunque no brindó precisiones sobre cuándo abonará el monto restante. "Nos notificaron ayer de que se abonaba el 60%, pero del resto no nos dijeron absolutamente nada".

Bertorello indicó que el único argumento que recibieron fue un mensaje enviado por la empresa en el que se atribuye la situación a "causas ajenas" a Fadea.

"Hace una semana nos dijeron que los salarios estaban garantizados"

"Hace solo siete días el entonces vicepresidente llegó con un mensaje del ministro de Defensa diciendo que los sueldos estaban garantizados hasta fin de año. Por eso esto nos sorprendió totalmente", aseguró Bertorello.

El dirigente explicó que los trabajadores aguardaban que el nuevo presidente de Fadea, el ingeniero López, presentara el plan de gestión y detallara el estado de los proyectos productivos de la empresa. "Esperábamos que nos anunciara novedades sobre la producción y los nuevos contratos. En cambio, nos encontramos con esta situación", lamentó.

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"Nos mostraron trabajos por fuera del Estado que estaban próximos a concretarse. Si se concreta siquiera el 50% de lo que nos presentaron, sería una nueva vida para Fadea", señaló.

Frente al incumplimiento en el pago total de los salarios, el sindicato ya comenzó a avanzar con medidas formales. "Nos vamos a dirigir a la Secretaría de Trabajo de la Provincia y vamos a presentar las denuncias correspondientes por el no pago del salario al 100%. A partir de ahí evaluaremos los próximos pasos".