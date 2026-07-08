Llaryora pidió reflexión y respaldó a la Policía tras los incidentes: "No es justo que algunos delincuentes empañen el festejo"

Martín Llaryora se refirió este miércoles a los graves incidentes ocurridos en distintos puntos de la provincia, durante los festejos populares por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026. El mandatario llamó a una "reflexión colectiva" sobre la reiteración de hechos de violencia en los últimos festejos futbolísticos y solidarizó con los efectivos policiales heridos en los operativos.

"Un triunfo, un momento de festejo, un momento de unión no puede convertirse en lo que se convirtió ayer y en el anterior festejo", sostuvo el gobernador. Con ese planteo, situó lo sucedido el martes en una serie que incluye los disturbios del viernes 3 de julio, tras la victoria ante Cabo Verde, cuando ya se habían registrado incidentes en la misma zona céntrica de la ciudad de Córdoba.

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Llaryora pidió además que los próximos encuentros deportivos se vivan "de una manera normal, de una manera de alegría" y remarcó que esos momentos deben ser "de unión de todos los argentinos, de todos los cordobeses", sin las situaciones de violencia repetidas en los dos últimos festejos.

El gobernador también dedicó parte de su mensaje al personal de seguridad. Mencionó que hubo agentes con "heridas leves" durante los hechos del martes y recordó que en el festejo anterior las lesiones habían sido "más graves".

"No es justo que un festejo termine empañado por algunos delincuentes que utilizan ese momento para delinquir ", afirmó. Cerró su descargo con un agradecimiento explícito a las fuerzas del orden: "Gracias por cuidarnos, porque sin la intervención de ustedes los hechos hubieran sido peores".