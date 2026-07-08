Juan Pablo Quinteros tras los incidentes en Patio Olmos: "Aquel que no sabe festejar, va a terminar preso"

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, calificó de “inentendible” la violencia por los desmanes en la zona de Patio Olmos durante los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto por el Mundial de fútbol.

“Aquel que no sabe festejar va a terminar preso”, advirtió el funcionario en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Disturbios y desmanes en el Patio Olmos

“El día que jugó Argentina con Jordania, que fue un sábado, tuvimos incidentes en el que tuvimos cuatro policías internados en el policlínico. Habrán visto las imágenes de un policía, uno de los jefes policiales que recibe un botellazo desde muy corta distancia en el pecho. El partido contra Cabo Verde, la verdad que lo logramos contener, probablemente por la hora, por el momento”, recordó.

“Ayer el día estuvo espectacular, no hacía frío, era un horario de la siesta, con lo cual sabíamos que íbamos a tener festejo. Pero lo que es inentendible es que un festejo se convierta en un hecho de violencia, como lo vimos, no solamente en Córdoba sino en Rafaela, en Tucumán, en Trelew, en Mar del Plata, en el Obelisco, que hasta ahora, a altas horas de la noche, seguían con estos inconvenientes”, agregó Quinteros.

Y luego completó: “Es inentendible una sociedad que claramente no ha aprendido a festejar. Tenemos una selección que nos muestra cómo cuando van perdiendo 2 a 0 le ponen lo mejor y no les pegan a nadie, y sin embargo acá ante un festejo aparecen quienes quieren robar, quienes quieren delinquir, quienes quieren salirse de la ley, y vamos a ser inflexibles”.

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42 detenidos

“Ayer tuvimos 42 personas detenidas. Es una enormidad para lo que es un evento de este tipo y para lo que debería ser una fiesta de la gente, y no un campo fértil para que salgan a delinquir y hacer desmanes”, confirmó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

Además señaló que “la calle tiene que ser de la gente y no de los violentos”. “El sábado a las 10 de la noche Argentina juega un partido muy importante, y va a terminar a la medianoche de ese día sábado, con lo cual va a haber todo un condimento extra por el día, por la juntada”, puntualizó.

Quinteros aseguró que ayer había “mucha gente alcoholizada, muchos menores, muchos adolescentes”. “Personalmente me tocó alcanzar a un pibe que no debía tener más de 13, 14 años, que después en los videos lo reconozco como produciendo terribles hechos de vandalismo pegándole a otro pibe para robarle un celular”, ejemplificó.

“No me lo contó nadie, estuve yo. Usted no se puede imaginar la cantidad de botellas que volaban hacia el personal policial porque parece ser que esa diferencia, una vez que aparece la policía para restablecer el orden, todos se ponen de acuerdo para agredir al policía. El policía está trabajando, eso es lo que está haciendo. Y nosotros lo vamos a estar bancando como Estado porque es nuestra obligación”, insistió el ministro.

También advirtió que a quienes protagonicen disturbios les aplicarán el Código Penal y el código contravencional. “A todas las personas en el marco de este tipo de situaciones que nosotros encontremos produciendo un hecho de este tipo, los vamos a incluir en el programa Tribuna Segura y no van a poder entrar a ningún estadio de ningún deporte a lo largo y a lo ancho del país”, remarcó.

“Es que la sociedad está en una situación de intolerancia y cualquier situación la hace explotar. Por supuesto que esto no es excusa. En Villa El Libertador hubo una persona que no tuvo mejor idea que salir a festejar con una pistola y dos cargadores que los vació al aire, más de doce vainas hervidas. Un policía lo vio y lo terminó deteniendo”, contó en otra parte de la entrevista.

Robo a una joyería

También se refirió al robo de la joyería en avenida Vélez Sársfield al 100. “Yo les pido a la gente que no la ha visto que vea las imágenes y vea cómo dos vándalos revientan una vidriera e inmediatamente todos los que estaban alrededor, que eran personas que venían caminando, inmediatamente se convierten en delincuentes y comienzan con el saqueo. Explíquenme en qué tipo de sociedad vivimos”, enfatizó.

“Ahí detuvimos tres personas, dos varones, una chica, que ya están presos, puestos a disposición de la justicia”, aseveró.

Quinteros destacó que “afortunadamente, no hubo policías con lesiones, no hubo personas con lesiones, a diferencia de lo que pasó en otros puntos del país”.

“Y pese a que había entre 15 y 20 mil personas, no tuvimos personas lesionadas. Eso se debió al accionar policial que fue mesurado, prudente, que se metió cuando había que restablecer el orden público”, añadió.

"Aquel que no sabe festejar, va a terminar preso"

Al ser consultado sobre el partido con Suiza del próximo sábado 11, respondió: “nosotros vamos a hacer un procedimiento más intensivo que el que hicimos ayer, con más presencia policial, garantizando el orden público, garantizando que el que quiera festejar lo pueda hacer, y aquel que quiera delinquir va a terminar preso, no tenga ninguna duda”.

“Hay parte de la sociedad que no sabe ni festejar, pero aquel que no sabe festejar va a terminar preso”, concluyó Quinteros.