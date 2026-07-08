Río Cuarto será sede del acto central por el Día de la Independencia: cómo será el desfile y a qué hora comienza

Río Cuarto será el escenario del acto central por el Día de la Independencia en Córdoba. El gobernador Martín Llaryora encabezará las actividades oficiales junto al intendente Guillermo De Rivas, en una jornada que tendrá como principal atractivo el tradicional Gran Desfile Patrio sobre avenida San Martín.

Las actividades comenzarán a las 10.30 del 9 de julio y se desarrollarán en el tramo comprendido entre Trejo y Sanabria y Carlos Gaudard, donde autoridades provinciales y municipales compartirán el acto con instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones sociales y entidades intermedias de la ciudad.

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Desde el Municipio señalaron que el desfile reunirá a distintos sectores de la comunidad en una de las celebraciones patrias más importantes del calendario nacional y convocaron a los vecinos a acompañar la jornada.

Además, invitaron a embanderar viviendas, comercios e instituciones con los colores celeste y blanco para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia argentina.

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La presencia del gobernador en Río Cuarto será la segunda en menos de siete días. Días atrás, el mandatario provincial visitó la ciudad para anunciar un paquete de obras de infraestructura que incluye inversiones destinadas a la Circunvalación, trabajos de bacheo y otros proyectos urbanos.

Ahora, volverá para participar del acto patrio más importante de la provincia, mientras que durante la noche previa asistirá a la gala oficial organizada en Huinca Renancó.

En paralelo, el intendente Guillermo De Rivas participará de la gala organizada por el Gobierno de Río Cuarto en el Teatro Municipal.