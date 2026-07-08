35 despidos en Metalfor: denuncian que les mandaron los telegramas en medio del partido Argentina-Egipto

Unos 35 trabajadores de la empresa Metalfor fueron despedidos en las últimas horas en medio del partido Argentina-Egipto por el Mundial de fútbol 2026.

“Ayer, por un arreglo que se hizo con la empresa de salir a las 12 del mediodía por el tema del partido de la selección, todo el personal se retiró a las 12 del mediodía. 12 y media empezaron a llegar mensajes solicitando que fuéramos al correo a retirar el telegrama del despido”, confirmó Fausto Barbero, uno de los operarios cesanteados de la planta de Noetinger.

La paradoja del campo cordobés: rindes récord y una silenciosa pérdida de nutrientes

Despidos en Metalfor

“Así lo hice yo de esta manera, como más de 20 compañeros. Y muchos quedaron sin ser avisados. Esta mañana se presentaron a querer entrar a la empresa y no los dejaron entrar”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

La empresa con sede en Marcos Juárez atraviesa un procedimiento preventivo de crisis y esta mañana trascendieron los despidos en la planta de Noetinger.

Cuota Hilton: dos cordobeses en la lista de los frigoríficos habilitados para exportar carne vacuna

"Hicieron caso omiso"

Barbero contó que él tiene “21 años” de antigüedad en la empresa y que empezó cuando tenía 24 años. “Toda una vida le dejé a la empresa. Por un mal manejo de la directiva, hoy se encuentran con esta situación”, enfatizó el trabajador.

Además señaló que no esperaban que hubiera despidos “porque supuestamente habían firmado un acuerdo”. “Nosotros sabíamos que estaba el preventivo este y que no iban a haber despidos. Pero aparentemente hicieron caso omiso a eso”, insistió.

También indicó que la planta de Metalfor Noetinger cuenta con 146 operarios y que es autopartista, mientras que "la planta de Marcos Juárez, casa central, es la que hacía el armado de las maquinarias pulverizadoras".

Barbero dijo que en la localidad del sudeste provincial "hay dos empresas más", y que "no son multinacionales como lo es Metalfor". "Y no van a albergar a los 35 empleados que quedamos hoy en día en la calle, sin contar que esto es un comienzo", subrayó.

Por el momento no se conoce la versión de la compañía ante los despidos denunciados por los trabajadores.