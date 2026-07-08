Muerte del instructor de vuelo en Córdoba: la investigación pasó a la Justicia Federal y la aeronave sigue bajo custodia

La investigación por la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, el instructor de vuelo que falleció durante un vuelo de instrucción en la localidad cordobesa de Toledo, dio un nuevo paso: la causa pasó a la órbita de la Justicia Federal, que ahora busca reconstruir con precisión las circunstancias del hecho.

El expediente quedó a cargo del fiscal federal Carlos Gonella, quien interviene durante la feria judicial. La causa había comenzado en la Fiscalía de Instrucción de Río Segundo, encabezada por Patricia Baulies, que posteriormente se declaró incompetente y remitió las actuaciones al fuero federal.

Antes de la remisión, la fiscalía provincial había dispuesto una serie de medidas para preservar las pruebas, entre ellas la custodia policial del Cessna 150G involucrado en el episodio, sobre el que continúan realizándose pericias.

Hasta el momento no se presentaron querellantes y la investigación permanece enfocada en el análisis de todos los elementos disponibles. Entre las medidas en curso figuran pericias técnicas sobre la aeronave, estudios forenses y la recolección de distintos elementos que permitan reconstruir lo sucedido durante el vuelo.

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Según el relato difundido por Eduardo Álvarez, director de la escuela de aviación donde trabajaba Bertazzo, la alumna que compartía el vuelo declaró que el instructor le pidió que mantuviera el control de la aeronave. Luego se habría quitado los auriculares y dejado sus pertenencias, para abrir la puerta del avión y salir de la aeronave. Tras lo ocurrido, la estudiante logró comunicar la emergencia y aterrizar el avión. Esa versión forma parte de los elementos que analiza la Justicia y deberá ser corroborada con el resto de las pruebas.

Bertazzo tenía 42 años y desde 2022 se desempeñaba como instructor en la escuela Flying Parrot Córdoba, donde era reconocido por su trayectoria en la formación de pilotos.