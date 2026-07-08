Raulito recibió el Premio Jerónimo y fue reconocido por su aporte a la ciudad de Córdoba

En el marco de los festejos por el 453° aniversario de la ciudad de Córdoba, Productos Raulito S.R.L. fue distinguida con el Premio Jerónimo Ciudad de Córdoba, el máximo reconocimiento que entrega la Municipalidad a personas e instituciones que realizan un aporte significativo a la comunidad.

La ceremonia se desarrolló en el Teatro Comedia y fue encabezada por el intendente Daniel Passerini, con la participación de la Orquesta Sinfónica Municipal en la apertura del acto.

La distinción reconoce la trayectoria de una empresa que, desde sus inicios, apostó por crecer manteniendo un fuerte vínculo con Córdoba, consolidándose como una marca presente en la vida cotidiana de miles de familias y formando parte de la identidad de la ciudad.

Quién era Raulito, el niño que inspiró una de las marcas más emblemáticas de Córdoba

Durante la ceremonia también fueron distinguidos el Club Atlético Belgrano, el periodista Miguel Clariá, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, Radio Mitre Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba. En tanto, el Centro de Día Sullai recibió el Premio Jerónimo de la Gente.

Desde la empresa destacaron que el reconocimiento trasciende la actividad comercial y pone en valor una historia construida durante décadas junto a la comunidad cordobesa.

"Este nuevo reconocimiento nos honra profundamente y nos emociona porque sentimos que en este premio se abrazan Córdoba, Raulito y su gente. Un abrazo entre abuelos, padres, hijos y nietos, generaciones que hoy también miran hacia adelante y que nos reafirman que este sigue siendo el camino", expresó Cristian Ulloque, socio y director ejecutivo de Productos Raulito S.R.L.

Para la compañía, el Premio Jerónimo representa el reconocimiento a una forma de hacer empresa basada en la cercanía con las familias cordobesas, el compromiso con la comunidad y una visión de crecimiento sostenida en el tiempo.