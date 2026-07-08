La fiebre mundialista alteró el consumo: las ventas de snacks y cervezas saltaron hasta un 90% en los días de partido

Mientras el consumo masivo continúa mostrando señales de debilidad, los partidos de la Selección Argentina en el Mundial generaron un comportamiento atípico en las ventas de alimentos y bebidas. Un relevamiento realizado por la consultora Scentia detectó incrementos de hasta 90% en algunas categorías durante las jornadas en las que jugó el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El estudio analizó el comportamiento de las compras durante la primera fase del torneo y concluyó que los encuentros de la Selección modificaron de manera significativa los hábitos de consumo, especialmente en productos asociados a reuniones y encuentros sociales.

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Snacks, cerveza y picadas lideraron las ventas

Entre las categorías con mayor crecimiento se ubicaron los snacks, cuyas ventas aumentaron 92% respecto de un día habitual. También se registraron importantes incrementos en cerveza (80%), fiambres (65%), pizzas (58%) y aperitivos (35%).

El fenómeno volvió a repetirse en los partidos siguientes e incluso mostró un mayor impacto cuando los encuentros coincidieron con fines de semana, favoreciendo el consumo vinculado a reuniones familiares y con amigos. El relevamiento también identificó aumentos en productos específicos. Las ventas de paté y picadillo crecieron 20%; las de gin, 16%; los aperitivos con alcohol, 15%; las aceitunas, 12%; y las achuras, 10%.

Un impulso puntual en un mercado que sigue débil

El desempeño contrasta con la evolución general del consumo masivo. Según los últimos datos de Scentia, durante mayo las ventas continuaron mostrando caídas interanuales en la mayoría de los canales tradicionales.

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En supermercados y comercios de cercanía, el consumo retrocedió 2,7% frente al mismo mes del año pasado. Si se consideran todos los canales de comercialización, la baja fue de 1,6%, con descensos en hipermercados, autoservicios, kioscos y mayoristas.

La excepción volvió a ser el comercio electrónico, que registró un crecimiento cercano al 30% interanual,mientras que las farmacias también mostraron una evolución positiva. De esta manera, el informe refleja que, aunque los partidos de la Selección generan picos de consumo en determinadas categorías, el comportamiento general del mercado continúa condicionado por un escenario de demanda todavía debilitada.