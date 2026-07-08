Zelarayán: "Se vienen desafíos importantes y este grupo sigue con hambre de gloria"

Tras hacer historia con la obtención del Campeonato Apertura 2026, el plantel de Belgrano regresó de las vacaciones con la mente puesta en mantener el protagonismo en el segundo semestre. En la jornada de este miércoles, el equipo realizó una intensa práctica formal de fútbol en el predio Armando Pérez con un entretenido partido de fútbol que terminó 3 a 3.

El Pirata encara una nueva etapa donde además de tener la enorme responsabilidad de revalidar el título del torneo local, asoman los octavos de final de la Copa Argentina y la gran final del Trofeo de Campeones confirmada para el 19 de diciembre próximo.

Antes de afrontar los primeros amistosos que comenzarán el sábado, el capitán y figura Lucas "El Chino" Zelarayán habló con los medios, entre ellos Perfil Córdoba y allí habló sobre las sensaciones del regreso, su estado de salud tras el desgaste de la competencia y el desafío de sostener la mentalidad ganadora tras una consagración inolvidable.

—¿Cuáles son las primeras sensaciones de volver al trabajo tras el merecido descanso?

—Lindas. Siempre es lindo volver a hacer una pretemporada después de las vacaciones. Arrancamos con los doble turno, entrenando al 100% desde el primer día. Todavía no hemos hecho amistosos, pero el ritmo de las prácticas viene siendo muy alto y nos sirve para ponernos a punto.

—A la distancia, con las vacaciones de por medio y viendo la revolución que causaron en la provincia, ¿ya cayó la ficha de la dimensión de lo que lograron?

—De a poquito me va cayendo la ficha. Porque lo que hemos logrado es inmenso para el club, que no lo había conseguido en 121 años ni tampoco la provincia tenía un título de esta magnitud. Lo hicimos nosotros, la forma en que se dio y cada vez que lo digo es como que no termino de darme cuenta de lo logrado..

—¿Y cómo se encara esta segunda mitad del año sabiendo que ya consiguieron ese gran objetivo?

—Se encara exactamente igual, pero con más motivación todavía. El hecho de haber sido campeones nos pone automáticamente en una nueva final en diciembre, y hay que arrancar este semestre mucho más motivados que el pasado. Estamos en octavos de final de la Copa Argentina, y el Torneo es un objetivo claro para volver a entrar entre los 8 mejores. Ya tenés varias motivaciones extras para arrancar. Más allá de haber salido campeón y de jugar la Libertadores el año que viene, pensamos en encarar seriamente todos los frentes.

—Se nota un clima de mucha buena onda en el predio. ¿Qué significa para el grupo que se mantengan las mismas caras que dieron la vuelta olímpica?

—Que estemos todos me pone sumamente contento. Este equipo hoy en día es el mejor equipo del fútbol argentino porque así lo demostramos y por eso salimos campeones. Nos sentimos confiados por lo que hicimos, por lo que logramos, y sabemos que se vienen cosas lindas. Hay mucho por jugar todavía y queremos seguir haciendo historia. Este grupo sigue teniendo hambre.

—Mencionabas la Copa Argentina, un torneo corto en el que siguen en carrera. ¿Es otro de los objetivos?

—Es una competencia que es para tratar de dar lo mejor. Son octavos de final, sabemos que quedan cuatro partidos y hay que encararlo muy seriamente.

—En el último partido de la Copa Argentina encendiste algunas alarmas respecto a tu salud. ¿Cómo estás hoy?

—Me estuve haciendo muchos estudios. Fui a España con gente con la que trabajo hace mucho para descartar cualquier cosa preocupante o grave. Por suerte, todos los chequeos que hice dieron bien, normal. Tengo que trabajar en el tema del stress y vivir las cosas de una manera diferente. Vamos a ver ese tema en este semestre, pero está todo controlado. Ahora deberé hacer un tratamiento, bajar un poco la intensidad y buscar una ayuda psicológica para no estar ‘al 100’ todo el tiempo. Pasa que soy una persona que me exijo muchísimo y necesito que la derrota no me afecte tanto, salir rápido de esas situaciones. Pero lo importante, y quiero que quede claro para todos, es que de salud dio todo bien.