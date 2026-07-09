El misterio del Corredor Maipú llegó a su fin: Se develó el misterio de las columnas del puente

Con las obras complementarias ya habilitadas, el Corredor Maipú quedó oficialmente concluido. La inauguración se realizó este miércoles, en el marco del 453° aniversario de la ciudad de Córdoba, y permitió despejar uno de los interrogantes que durante meses acompañó a quienes transitaban por el sector: cuál sería la función de las grandes columnas cilíndricas y los travesaños metálicos instalados sobre el Puente Maipú.

Tras la polémica por el portón cerrado en Villa Allende, el municipio explicó que no conecta con otras calles

La respuesta llegó con la puesta en marcha del nuevo sistema de iluminación ornamental, que acompaña la iluminación LED vial incorporada en los puentes Maipú y Alvear, además de las costaneras Norte y Sur. La intervención busca jerarquizar uno de los principales accesos al centro y reforzar la integración del corredor con el río Suquía.

Además de la iluminación, la obra incluyó la construcción de una ciclovía segregada sobre el Puente Maipú, la renovación integral de veredas, nuevos pasamanos y barandas metálicas, rampas de accesibilidad y una nueva vereda sobre la Costanera Norte. Según informó el municipio, los trabajos apuntan a mejorar las condiciones de circulación para peatones, ciclistas y automovilistas.

La intervención también busca fortalecer la conexión entre el sur y el norte de la ciudad a través de la avenida Juan B. Justo, vinculando sectores como Plaza España, el Concejo Deliberante, Ciudad Universitaria y el Parque Las Heras-Elisa mediante un corredor con mejores condiciones de accesibilidad y seguridad vial.