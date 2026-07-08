Crisis en Misiones: Passalacqua consolidó apoyo de intendentes y Rovira enfrenta ola de desafiliaciones

En un hecho inédito en las últimas dos décadas de hegemonía oficialista en Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua rompió la alianza política con Carlos Rovira, el caudillo que controló el Frente Renovador de la Concordia durante más de 20 años.

La distancia se profundizó con el lanzamiento de “Encuentro Misionero”, espacio al que Passalacqua no pertenece, según ratificó públicamente su jefe de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori.

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Disputa política en Misiones

“Formábamos parte de un partido, la Renovación, que se extinguió, ya no existe más”, afirmó Sartori, quien denunció que un grupo se llevó fichas de afiliación sin autorización. El funcionario aseguró que Passalacqua cuenta con el respaldo de “una inmensa mayoría de funcionarios, dirigentes y militantes” de la provincia.

El quiebre se expresó con claridad el 19 de mayo pasado en Ruiz de Montoya, donde 67 intendentes de los 78 municipios misioneros suscribieron el Acta de Acuerdo. En el documento reconocieron a Passalacqua como “máxima autoridad política del Estado” y “articulador estratégico del vínculo permanente entre la Provincia y los municipios”, según publicó NA.

Los jefes comunales reclamaron además “representación real y efectiva” en las instancias de decisión política y partidaria, con voz y voto en la conformación de listas y en la estrategia electoral de cara al período 2026/2027.

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Desafiliaciones

En paralelo, el espacio de Rovira enfrenta una ola de renuncias. Casi un centenar de personas se presentaron en la Secretaría Electoral Nacional en Posadas para tramitar su desafiliación de Encuentro Misionero. Los exafiliados argumentan que fueron incorporados automáticamente, sin su consentimiento, tras el cambio de denominación del partido.

Uno de los casos más resonantes es el del intendente de San Javier, Matías Vilchez, quien confirmó públicamente su renuncia: “Sí, yo voy a renunciar a Encuentro Misionero. Nobleza obliga al 100%. Yo me candidaté con el gobernador de la provincia. Si el gobernador manifiesta públicamente que no está en Encuentro Misionero, yo lo dije, este intendente tampoco”.

Passalacqua, enfocado en la gestión y el trabajo territorial, avanzó con medidas administrativas que incluyen la reestructuración de la Agencia Tributaria de Misiones —quitándole control a sectores vinculados al rovirismo— y la suspensión de aportes partidarios al nuevo espacio. Fuentes cercanas al gobernador indican que se profundizarán acciones de este tipo, incluyendo la eliminación de ministerios asociados al esquema anterior.

Desde el entorno de Rovira se impulsó un recambio generacional, con énfasis en figuras jóvenes, pero el movimiento generó resistencias y ausencias notorias en reuniones legislativas previas.

Sectores del oficialismo intentan mediaciones para recomponer la unidad y evitar una fractura que ponga en riesgo la continuidad del proyecto provincial en las elecciones de 2027, aunque las posiciones parecen cada vez más consolidadas en bloques diferenciados.

La puja por la conducción política y el control territorial define el nuevo escenario misionero, con Passalacqua fortalecido por adhesiones del interior y Rovira enfrentando la pérdida de referentes y afiliados.

Fuente: NA.