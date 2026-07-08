Feria del Libro en Corrientes: horarios y actividades en el predio de La Unidad

Con el tradicional corte de cintas, quedó inaugurada de forma oficial la 16ª Feria Provincial del Libro, una edición que congrega a un centenar de escritores, editores, libreros y referentes del quehacer artístico local. El encuentro cultural y comunitario se desarrollará de forma continua hasta el 18 de julio en las instalaciones del Edificio Tecnológico de La Unidad (ex unidad penal), ofreciendo una grilla pública compuesta por más de 200 propuestas académicas y recreativas.

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El acto de apertura estuvo encabezado por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quien ratificó la sustentabilidad presupuestaria de la muestra. “Esta es una de las políticas de Estado más importantes que viene desarrollando la gestión del Gobierno provincial”, afirmó el titular del Senado, destacando que el modelo descentralizado de gestión permite replicar este tipo de eventos de forma simultánea en localidades del interior, como ocurre actualmente con la feria del libro en Goya.

Braillard Poccard vinculó la producción editorial con la preservación de la memoria colectiva del Taragüí, señalando que las ferias permiten visibilizar biografías y personalidades de los parajes del interior que muchas veces quedan fuera de la historiografía oficial.

En un tramo de su alocución, el funcionario dirigió un mensaje a las nuevas generaciones frente a la hegemonía de las pantallas: “No caigan en la tentación de no leer. Todos sentimos que tenemos toda la información al alcance de las manos a través de las redes e internet, pero créanme que nada reemplaza al libro”, enfatizó.

Identidad, apoyo estatal y distinciones parlamentarias

Por su parte, la presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, ponderó el lema de esta temporada, Historias para alentar, trazando un paralelismo entre la pasión popular y el hábito de la lectura. “Así como alentamos a una selección, también podemos alentar historias que nos transforman, libros que nos inspiran y escritores que, con su talento, avivan nuestra memoria e imaginación”, graficó la funcionaria.

La significación institucional de la muestra literaria quedó de manifiesto mediante los avales parlamentarios obtenidos en las últimas horas. La feria fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de Corrientes, el Concejo Deliberante capitalino y el Senado de la Nación.

Esta última distinción federal fue entregada en mano por el senador nacional Eduardo Vischi a las autoridades del área de cultura, validando el impacto del evento en el mapa educativo regional.

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El Mundial de Fútbol se palpita en las aulas

El sesgo pedagógico de la edición actual incorpora una articulación directa entre el deporte, la literatura y los trayectos escolares obligatorios. La ministra de Educación de la provincia, Ana Miño, expuso los alcances del programa del Mundial de Fútbol Escolar, concebido por los equipos técnicos como una plataforma de estímulo cognitivo y contención social para los niños y adolescentes de la provincia.

La cartera educativa oficializó la distribución en los stands del manual de más de 400 páginas titulado El Mundial de Fútbol se palpita en las aulas. Según precisó Miño, el texto busca transformar el entusiasmo que genera la competencia ecuménica de la selección en una propuesta transversal de aprendizaje.

“En educación entendemos que todas las oportunidades que se nos presentan tienen que ser aprovechadas para generar aprendizajes significativos con los chicos”, argumentó la ministra, detallando que el libro aborda contenidos vinculados a la inteligencia emocional, la resiliencia, la prevención de las adicciones y el respeto mutuo en el ámbito escolar.

Todas las actividades en el siguiente link.