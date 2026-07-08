Ranking de gobernadores: Juan Pablo Valdés se mantiene en el top ten y Leandro Zdero subió cuatro puestos

La firma CB Global Data dio a conocer los resultados de su relevamiento correspondiente al mes de julio, cuyo procesamiento de datos ratificó el posicionamiento del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, dentro del lote de los diez mandatarios con mayor nivel de consenso en sus distritos, cosechando un 51,1% de imagen positiva. En la otra orilla, el titular del Ejecutivo de Chaco, Leandro Zdero, consolidó una marcada recuperación en el tendido del tablero, escalando cuatro casilleros respecto al mes previo.

El estudio de opinión pública se sustentó en un diseño muestral de 24.603 casos totales a nivel federal, promediando entre 887 y 1.180 entrevistas directas por cada provincia. Las tareas operativas de recolección de datos y trabajo de campo se ejecutaron entre el 1 y el 4 de julio, fijando un margen de error estadístico global ponderado de entre +/- 2,9% y 3,3% para los indicadores de valoración política.

Los números de Valdés en Corrientes y el repunte de Zdero

A pesar de haber descendido un casillero en el ordenamiento general respecto a la medición de junio —oportunidad en la que ocupaba la novena colocación—, el correntino Valdés blindó sus niveles de aceptación social en el territorio provincial.

Su indicador de aprobación del 51,1% se desglosó técnicamente en un 33% de consideración "muy buena" y un 18,1% de perfil "bueno", lo que representa un incremento marginal de una décima frente al 51% obtenido en el período anterior. En contrapartida, el registro de imagen negativa se ubicó en el 44,3%, compuesto por un 20,2% de opiniones "muy malas" y un 24,1% de respuestas "malas".

Por el lado de la vecina provincia del Chaco, la medición de julio marcó un punto de inflexión para la gestión de Leandro Zdero. El jefe de Estado chaqueño logró salir de la zona baja de la tabla al trepar del puesto 20 al puesto 16 del escalafón nacional.

Los analistas de la consultora registraron una mejora en su ponderación positiva, la cual se fijó en el 47,2% (20,1% muy buena y 27,1% buena), superando el 45,8% que arrastraba desde junio. No obstante, las alarmas metodológicas para Resistencia persisten en el balance de saldos, dado que Zdero todavía conserva una imagen negativa del 48,2% (23,7% muy mala y 24,5% mala), quedando con un diferencial levemente deficitario.

El podio federal y los mandatarios con peor calificación

El mapa del humor social de las provincias argentinas de este mes arrojó novedades en los extremos de la grilla de eficiencia política. El ranking general de gobernadores quedó encabezado por Gustavo Sáenz de Salta, quien lidera el pelotón federal con un 55,3% de imagen positiva.

El segundo escalón del podio fue para Osvaldo Jaldo de Tucumán, con un 54,8%, seguido de cerca en el tercer lugar por Rolando Figueroa de Neuquén, quien anotó un 53,5% de aprobación entre sus coprovincianos.

En la dirección opuesta, el lote de los mandatarios provinciales con menor nivel de acompañamiento popular quedó compuesto por Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires, en el puesto 22° con un 43,9% de respuestas favorables; secundado en el penúltimo escalón por el formoseño Gildo Insfrán, quien registró un 43,6%.

El cierre definitivo de la tabla de posiciones lo marcó el riojano Ricardo Quintela, ubicado en el último lugar (24°) del ranking nacional con una aprobación residual del 43%.

En el análisis dinámico de las oscilaciones mensuales, el informe técnico destacó que el bonaerense Kicillof fue, paradójicamente, el dirigente que experimentó el mayor crecimiento neto en su cuota de acompañamiento popular, anotando una suba de +1,9 puntos porcentuales que le permitió recortar terreno en el fondo de la grilla.

En el sentido inverso, la contracción estadística más severa del período la sufrió el mendocino Alfredo Cornejo, cuyo esquema de gestión acusó un impacto contractivo con una disminución de -2,8 puntos en su nivel de adhesión ciudadana.