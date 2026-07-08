Juan Pablo Valdés viaja para acompañar a Javier Milei en los actos por el Día de la Independencia

La agenda institucional del Poder Ejecutivo provincial se trasladará hacia el NOA en una jornada de fuerte contenido político. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que viajará para acompañar al presidente Javier Milei en la denominada Vigilia Patria por el Día de la Independencia, que se desarrollará durante la noche de este miércoles 8 de julio en la provincia de Tucumán, sirviendo como antesala de los festejos patrios del 9 de julio.

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La actividad del Jefe de Estado en la capital tucumana tendrá como epicentro el Museo Nacional de la Casa Histórica, un enclave de alto valor simbólico para la administración de La Libertad Avanza, dado que fue el escenario elegido en 2024 para la rúbrica del denominado Pacto de Mayo.

Según los protocolos oficiales, la ceremonia formal se iniciará cerca de la medianoche, momento en el cual el presidente Milei emitirá un mensaje institucional que será difundido a todo el país por cadena nacional. Una vez concluidos los actos protocolares de la vigilia, el mandatario nacional emprenderá el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires para encabezar el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

Gabinete completo y la búsqueda de una foto de unidad

El desembarco de Valdés en suelo tucumano coincide con una estrategia de la Casa Rosada orientada a escenificar un sólido respaldo federal en las vísperas del cierre de un nuevo ciclo legislativo y de cara al armado del escenario electoral.

El mandatario correntino compartirá los palcos oficiales con el gabinete nacional en pleno, destacándose la presencia del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de la vicepresidente Victoria Villarruel, cuya asistencia concentra la atención del arco político debido a las marcadas diferencias discursivas y de gestión que mantiene con el círculo presidencial.

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Para los armadores políticos del oficialismo, la convocatoria de los mandatarios provinciales dialoguistas y los legisladores busca replicar la postal de cohesión institucional alcanzada dos años atrás con la firma del decálogo de reformas económicas.

Valdés, quien ha mantenido una línea de regularidad y articulación técnica con la Nación para destrabar partidas de infraestructura, buscará capitalizar el encuentro para afianzar el posicionamiento de Corrientes en el reparto de subsidios energéticos y esquemas logísticos regionales para el segundo semestre del año.