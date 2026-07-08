Corrientes prepara un mega desfile en la Costanera con más de 5.700 participantes

La ciudad de Corrientes se convertirá en el epicentro regional de las celebraciones por el Día de la Independencia con una puesta en escena institucional de gran envergadura. El Gobierno de la provincia ultima los detalles técnicos y operativos para el tradicional desfile cívico-militar que se desplegará este jueves 9 de julio, desde las 10:30, a lo largo de la Costanera.

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La convocatoria artística y patriótica movilizará a delegaciones escolares de 46 establecimientos educativos de nivel secundario, agrupaciones civiles y centenares de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad.

El Director General de Educación Física de la provincia, Alejandro Simoni, expuso la complejidad del andamiaje organizativo montado para la fecha patria: “Son casi 4.300 estudiantes que van a estar en formación para ese gran día”, detalló el funcionario, precisando que si se integra al personal militar y a las entidades comunitarias, el indicador global ascenderá a “casi 5.700 personas” marchando frente al palco oficial.

Las estimaciones oficiales del Ministerio de Educación proyectan una fuerte respuesta de la ciudadanía en los márgenes del río Paraná: “Es un evento de casi 18.000 a 20.000 personas que van a estar viviendo ese día entre participantes y familiares”, calculó.

Restricciones al tránsito en el corredor ribereño

La magnitud de la concentración de civiles y las columnas logísticas obligó a la Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad a diseñar un dispositivo de ordenamiento vial de carácter estricto para evitar siniestros y facilitar el posicionamiento de los abanderados.

Simoni precisó que el corte de circulación afectará gran parte de la costanera, determinándose que “va a estar interrumpido el tránsito desde la calle Necochea hasta el Colegio Nacional” General San Martín.

Las interrupciones viales se iniciarán a primera hora de la mañana del jueves, por lo que se recomendó a los conductores particulares utilizar vías de escurrimiento alternativas hacia el casco céntrico.

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Poder de fuego y blindados del Ejército en la avenida

El componente militar de la marcha constitucional aportará un atractivo técnico inédito para la región, coordinado por el Comando de la Brigada de Monte III. El despliegue de las columnas terrestres incluirá el desfile de unos 600 efectivos militares a pie y tripulando unidades de combate.

El parque automotor pesado estará constituido por casi 40 vehículos blindados pertenecientes a los escuadrones especializados de Ingenieros, Comunicaciones y Artillería, escoltados por fracciones de unidades históricas de la Nación, tales como los Granaderos a Caballo y el Regimiento de Patricios.

Las autoridades militares ratificaron el arribo a la provincia de una columna logística de más de 50 vehículos de transporte provenientes de guarniciones ubicadas en Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. El convoy operativo trasladó material de dotación pesada desde los destacamentos de Concepción del Uruguay, Villaguay, Paraná y Rosario, destacándose el ingreso a la capital de cañones de artillería de 155 milímetros y camiones de campaña táctica de gran porte.

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Para los organizadores, la espectacularidad del despliegue técnico responde a una línea de gestión del Ejecutivo que busca revitalizar el sentimiento de soberanía. “El gobierno de la provincia los pone en relevancia para que este tipo de actos sigan en pie y se valorice y se reivindique permanentemente todos los años”, concluyó Simoni, convocando a las familias a congregarse con banderas celestes y blancas para celebrar la gesta autonómica de 1816.