El gobernador del Chaco irá a Tucumán convocado por Milei en medio de negociaciones

El gobernador Leandro Zdero confirmó que viajará a Tucumán para participar de la vigilia por el 9 de Julio, tras recibir una invitación del presidente Javier Milei. La presencia del mandatario chaqueño se dará en un escenario político atravesado por las negociaciones entre la Nación y las provincias, con el Congreso como telón de fondo.

“Estoy viajando a Tucumán para la Vigilia. He sido invitado por el Presidente de los argentinos”, expresó Zdero al ser consultado sobre su participación en la convocatoria presidencial.

El gobernador también anticipó que antes de trasladarse a Tucumán estará en la zona de El Impenetrable y que luego regresará al Chaco para encabezar actividades oficiales por el Día de la Independencia.

“Mañana estoy en la zona del Impenetrable, después voy a viajar para allá y por supuesto que el día 9 de Julio voy a estar participando del acto central que se da en nuestra provincia en la localidad de Fontana”, señaló.

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Una invitación con lectura política

La convocatoria de Milei a gobernadores se produce en un momento en el que la Casa Rosada intenta recomponer el diálogo con las provincias y construir acuerdos para sostener su agenda parlamentaria.

El Gobierno nacional necesita respaldo de mandatarios provinciales, bloques aliados y sectores dialoguistas para avanzar con una serie de reformas que pretende impulsar en el Congreso. En ese marco, la foto de Tucumán aparece como un gesto político hacia los gobernadores con los que el oficialismo busca mantener una relación institucional más fluida.

La tarea de ordenar ese vínculo quedó principalmente en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien asumió con la misión de encaminar las conversaciones con las provincias y reunir apoyos legislativos.

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Zonas Frías, PASO e inocencia fiscal

Uno de los temas que concentra la atención del Gobierno es el proyecto de Zonas Frías, que ya obtuvo media sanción en Diputados y deberá ser debatido en el Senado. La iniciativa apunta a modificar el régimen de subsidios al gas y focalizar los beneficios en la Patagonia, Malargüe y la Puna, aunque mantendría descuentos para hogares vulnerables.

La discusión genera resistencia en distintas provincias, por lo que el oficialismo deberá negociar con gobernadores cuyos distritos podrían verse alcanzados por los cambios.

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Además, la administración de Milei pretende avanzar con otros puntos sensibles de su agenda, entre ellos la eliminación de las PASO y la ampliación del régimen de inocencia fiscal. Para esos debates, el acompañamiento de los mandatarios provinciales será determinante.

Zdero aparece dentro del grupo de gobernadores que mantiene un canal de diálogo institucional con la Nación. En los últimos días, el mandatario chaqueño participó de encuentros con Santilli junto a otros jefes provinciales como Juan Pablo Valdés, Raúl Jalil, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Osvaldo Jaldo.