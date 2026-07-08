Zdero recibió al embajador de Israel y avanzó en una agenda de cooperación para Chaco

El gobernador Leandro Zdero recibió este martes al embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela, en una reunión protocolar e institucional realizada en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

El encuentro formó parte de la agenda que el Gobierno provincial mantiene con representaciones diplomáticas y organismos internacionales, con el objetivo de abrir canales de cooperación, intercambio de experiencias y eventuales oportunidades de inversión para el Chaco.

Cooperación, inversiones y vínculos institucionales

Durante la reunión, las autoridades analizaron la importancia de fortalecer los lazos entre la provincia y la representación diplomática israelí. Según informaron desde el Ejecutivo chaqueño, el diálogo estuvo centrado en áreas de interés común que puedan contribuir al desarrollo provincial y a la consolidación de relaciones institucionales.

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Zdero estuvo acompañado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; y el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el encuentro se desarrolló en un clima de cordialidad y respeto institucional, en línea con la política de mantener una agenda de diálogo permanente con distintas embajadas acreditadas en el país.

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Quién es Eyal Sela

Eyal Sela es diplomático de carrera y cuenta con una amplia trayectoria en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel. Desde 2022 se desempeña como embajador en la República Argentina.

En ese rol, impulsa iniciativas orientadas a fortalecer la relación bilateral entre ambos países y promover instancias de cooperación en diferentes ámbitos.