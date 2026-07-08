Juicio por Loan: el fiscal Carlos Schaefer denunció que plantaron la hipótesis del "hombre encapuchado"

La causa que investiga la sustracción y desaparición de Loan Danilo Peña ingresó en una fase de extrema tensión institucional tras las revelaciones del Ministerio Público Fiscal respecto a las maniobras de entorpecimiento y manipulación de testigos. El fiscal federal Carlos Schaefer analizó el contenido de las últimas audiencias de debate y puso la lupa de forma directa sobre la evolución de las declaraciones de los menores de edad en las Cámaras Gesell, advirtiendo la existencia de notables contradicciones y distorsiones inducidas entre las primeras testimoniales y las recreadas meses después.

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Schaefer detalló que existen diferencias sustanciales y de fondo entre las narraciones que los niños brindaron inicialmente durante el mes de junio de 2024 y las que aportaron en las ampliaciones a partir de agosto. El fiscal general identificó el testimonio de la hija de Diego "Huevo" Peña (tío de Loan) como el único eslabón que introdujo un elemento completamente novedoso, sospechoso y ajeno al expediente en la segunda instancia operativa.

“Si ustedes miran la declaración de una menor, de todos los menores la primera vez, y la segunda declaración en Cámara Gesell es distinta. Le cambian la declaración”, afirmó Schaefer de manera taxativa en declaraciones a la prensa antes del inicio de una nueva audiencia.

“Ella aporta ese detalle de una cuarta persona, digamos. Es la única menor que en la segunda Cámara Gesell, después de un mes y medio, habla de un hombre encapuchado, un hombre malo. Es la única”, precisó respecto al quiebre del relato.

Ante la irrupción de esta nueva versión defensista, el fiscal fue tajante al desestimar de plano la presencia de dicho sujeto en el teatro de operaciones de la localidad de 9 de Julio: “Nosotros no tenemos ningún dato de que ese día haya un hombre encapuchado en el evento por lo menos. En la escena donde se perdió Loan nunca hubo un encapuchado”, sentenció.

Maniobras en el hotel para "refrescar la memoria"

Para la hipótesis de trabajo de la fiscalía federal, estas inconsistencias de los menores y la repentina mención del sujeto con el rostro cubierto no responden a un proceso de recuerdo natural, sino a una operación de coacción psicológica ejecutada durante el período en que la niña permaneció alojada en un hotel junto a su núcleo familiar directo bajo la tutela de particulares no autorizados.

Schaefer vinculó de forma directa el cambio de temperamento de la declaración con el miedo infundido a la menor bajo el pretexto de someterla a ejercicios de estimulación cognitiva.

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“En el hotel le compraban cosas para que dibuje la nena y justamente para refrescar la memoria le decían. O sea, ¿quiénes eran estas personas para estar refrescando la memoria a un menor? ¿Quién los autorizó?”, cuestionó con dureza el fiscal federal, sembrando sospechas sobre los psicólogos de fundaciones y abogados que intervinieron ilegalmente en el resguardo de los testigos clave antes de las declaraciones ante los jueces de garantías.

Schaefer advirtió sobre el daño en la estructura psíquica de la menor y la manifiesta intención criminal de instalar una línea investigativa falsa para encubrir a los verdaderos eslabones de la entrega: “Le quieren plantar la idea del miedo de que alguien la busque en un auto, porque hasta el momento nadie sabía de un auto que ande levantando gente”, argumentó respecto al direccionamiento del testimonio infantil.

La teoría del caso: entrega planificada en el naranjal

Lejos de las versiones distractivas del encapuchado, la fiscalía general ratificó los lineamientos de la acusación original y la validez de los peritajes científicos que obran en el cuerpo de la instrucción. “Nuestra teoría habla de que se lo llevaron a la tapera, de ahí lo levantaron nuevamente y se lo llevaron”, puntualizó el fiscal federal sobre la ruta logística del ocultamiento.

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Schaefer fue enfático al ubicar la génesis delictiva dentro de la propiedad familiar de la abuela Catalina: “Tenemos una hipótesis del caso, entendemos que Loan llegó al naranjal y de ahí se lo levantó y nunca más volvió, los peritos lo dijeron. Y ahí se fueron al naranjal, ahí se planificó todo”, concluyó, reafirmando el grado de autoría y coautoría de los imputados detenidos.

Este miércoles se desarrolla la última audiencia del proceso penal antes de ingresar en la interrupción de dos semanas dispuesta por el inicio de la feria judicial de invierno.