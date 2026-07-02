Juicio por Loan: Macarena Peña declaró que el abogado Codazzi las amenazó para inventar la versión del accidente

Durante la séptima audiencia del debate oral por la desaparición de Loan Peña que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, las declaraciones de Camila Núñez y Macarena Peña aportaron revelaciones de extrema gravedad institucional.

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Las testigos denunciaron ante los magistrados la intervención de falsos investigadores, intentos de soborno para confeccionar falsos culpables y maniobras de coacción económica ejecutadas por profesionales del derecho para instalar la falsa teoría del siniestro vial.

La jornada contó la comparecencia de Camila Ayelén Núñez, prima de la víctima, quien inició su testimonio cerca del mediodía. Su declaración estuvo interrumpida por un cuarto intermedio debido a una fuerte crisis nerviosa.

Núñez reconstruyó la secuencia inicial del almuerzo del 13 de junio de 2024 y ratificó la existencia de una fotografía tomada en la tranquera previa al naranjal. Sin embargo, el tramo más complejo de su intervención se centró en los días posteriores a la desaparición, cuando sufrió maniobras de hostigamiento en su propio domicilio.

Frente al tribunal, la testigo reveló que tres personas que no vestían uniformes oficiales se presentaron en su vivienda particular invocando una falsa condición de peritos judiciales.

Bajo presión, intentaron forzarla a señalar a un sospechoso al azar para cerrar el caso. Tras confrontar sus dichos con actas de la etapa de instrucción, se precisó que uno de los operadores se identificó como “Alexis”, supuesto integrante de la Policía de Ciberseguridad de Corrientes, quien le exigió un nombre para incriminar a una persona a cambio de una recompensa económica.

El litigio por la iniciativa de los menores

La declaración de Núñez exhibió momentos de extrema tensión técnica cuando el defensor oficial Enzo Di Tella, representante del imputado Antonio Benítez, exigió la exhibición de los soportes fílmicos originales de la etapa investigativa para demostrar que la idea de dirigirse al naranjal nació de forma espontánea por iniciativa de los propios niños y no por un impulso de su defendido.

Este planteo defensivo provocó un litigio entre las partes que desencadenó el llanto incontenible de la joven y obligó al Tribunal Oral Federal a dictar un cuarto intermedio.

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La plata de Codazzi y la amenaza de detención nacional

El cierre de la actividad judicial estuvo a cargo de Macarena Peña, hija de Laudelina, quien aportó el testimonio más demoledor de la jornada al reactivar la pista del dinero ilegal volcado para desviar la investigación penal. La joven admitió ante los jueces haber hallado el botín del menor enterrado en el barro siguiendo indicaciones precisas de su madre, pero desnudó la ingeniería detrás de la falsa denuncia por el accidente que paralizó las pesquisas provinciales.

Peña acusó de forma directa al polémico abogado José Codazzi de haber planificado y guionado la falsa declaración que su madre prestó a altas horas de la madrugada ante la justicia ordinaria. “Vi cuando Codazzi le dio plata a mi mamá”, disparó la testigo, detallando que el letrado le entregó en mano una suma de $50.000 en efectivo durante la polémica estadía de contingencia en un hotel de la capital correntina, valores que Laudelina decidió resguardar bajo la promesa de devolverlos.

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De acuerdo al relato de la joven, el profesional del derecho recurrió a mecanismos de terror psicológico para obligarlas a convalidar el libreto del atropello. “Nos advirtió que tenían ubicaciones que las comprometían, que iban a ser detenidas y que Patricia Bullrich nos iba a llevar”, rememoró respecto a las presiones que sufrieron dentro del vehículo que las trasladó a la capital.

Macarena enfatizó que escuchó personalmente al letrado exigirle a su madre que inventara la versión del impacto vehicular y aclaró taxativamente que ella se negó en todo momento a formar parte de la maniobra de encubrimiento.

Tras finalizar las testimoniales complementarias de Ceferina y Alberto Sebastián Noguera, el tribunal dio por concluida la actividad semanal y fijó la reanudación del debate para el próximo martes.