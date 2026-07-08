Diputados habilitó la sedación consciente y la atención remota en odontología

La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles una reforma a la Ley 9-G, que actualiza el ejercicio profesional de la odontología en la provincia e incorpora nuevas modalidades de atención y tratamiento.

La iniciativa, impulsada por la legisladora Laura Bisonni, introduce la posibilidad de que odontólogos certificados utilicen sedación consciente con óxido nitroso y oxígeno durante determinados procedimientos, siempre que cumplan con requisitos de capacitación y protocolos de seguridad.

La medida fue acompañada en el recinto por representantes del Colegio de Odontólogos y profesionales del interior provincial, quienes celebraron la aprobación de la norma.

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Sedación consciente: qué cambia para los odontólogos

Uno de los principales puntos de la reforma es la autorización para el uso de sedación consciente en la práctica odontológica. Se trata de una técnica aplicada mediante una mezcla de óxido nitroso y oxígeno, orientada a reducir la ansiedad, favorecer la relajación del paciente y permitir la realización de tratamientos en mejores condiciones.

Para implementar esta práctica, los profesionales deberán contar con una capacitación específica y certificada. Además, deberán respetar protocolos de seguridad que quedarán bajo supervisión del Ministerio de Salud Pública del Chaco.

La ley también establece que estas intervenciones deberán realizarse con el consentimiento del paciente y dentro de condiciones que garanticen una atención segura.

Teleodontología, atención domiciliaria y operativos móviles

La reforma también amplía las modalidades en las que podrán desempeñarse los odontólogos en la provincia. A partir de la nueva normativa, se reconoce la teleodontología, es decir, la posibilidad de realizar consultas mediante plataformas digitales seguras.

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Además, se habilita la atención odontológica domiciliaria, siempre que se cumplan las condiciones necesarias de higiene y seguridad. La norma también contempla la participación de profesionales en operativos móviles de salud, una herramienta utilizada para acercar prestaciones a barrios y localidades del interior.

Otro punto incorporado por la modificación es una definición más amplia del campo de acción profesional. La ley ya no limita la tarea odontológica al cuidado de los dientes, sino que la vincula con el sistema estomatognático, que incluye boca, mandíbula y estructuras relacionadas, en conexión con la salud general de las personas.

El Ministerio de Salud tendrá el control de las nuevas prácticas

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la provincia, que deberá controlar el cumplimiento de los protocolos, la certificación de los profesionales y las condiciones en las que se desarrollen las nuevas modalidades de atención.

Desde el ámbito legislativo remarcaron que la reforma busca adaptar la normativa vigente a los cambios tecnológicos, sanitarios y profesionales que atraviesa la odontología.

Newcom, Pacú Arrocero y otros proyectos aprobados

En la misma sesión, la Legislatura chaqueña declaró por unanimidad de interés provincial al newcom, deporte adaptado del vóleibol que ganó espacio en la provincia, especialmente entre adultos mayores.

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Diputados de distintos bloques destacaron su carácter inclusivo, el impacto positivo en la salud y su función como espacio de encuentro y contención social. Integrantes de equipos de newcom estuvieron presentes en el recinto y celebraron el reconocimiento.

También fue sancionada por unanimidad la iniciativa impulsada por la diputada Elda Insaurralde para instituir la Fiesta Provincial del Pacú Arrocero, que se realizará en noviembre en La Leonesa.

Además, tras un debate entre los diputados Iván Gyoker y Rodolfo Schwartz, se aprobó una modificación al Código de Faltas del Chaco y al Código Procesal Penal provincial para incorporar el título referido a contenidos digitales manipulados o sintéticos.

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La Cámara también avanzó con la expropiación de un inmueble ubicado en Villa Marín, en Resistencia, declarado de utilidad pública e interés social. El predio se encuentra en Circunscripción II, Sección B, Chacra 130, Manzana 80.

Por mayoría, los legisladores aprobaron además la norma que habilita la modalidad de expedientes electrónicos en el Tribunal de Cuentas. Finalmente, se incorporaron modificaciones a la Ley Provincial de Mecenazgo.