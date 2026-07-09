Tras la polémica por el portón cerrado en Villa Allende, el municipio explicó que no conecta con otra calle y aseguró: "Quien se maneja por

La Municipalidad de Villa Allende defendió la implementación del sistema de cierre nocturno de portones en los barrios Lomas Sur y Barrio Azúcar, luego de que se viralizara un video que mostraba uno de los accesos cerrado durante la mañana. Desde el Ejecutivo aseguraron que ese portón permanecerá clausurado porque no conecta con ninguna calle habilitada y era utilizado como corredor por delincuentes.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, explicó que el acceso ubicado sobre calle Alto Perú no forma parte del circuito habitual de circulación. "La calle no continúa, entra por una zona de descampado y a un lote de 12 hectáreas que próximamente se va a desarrollar. Se utilizaba justamente como corredor de la delincuencia. Hemos resuelto que ese portón permanezca cerrado porque no tiene ningún sentido abrirlo y cerrarlo", afirmó.

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El funcionario aclaró que detrás del acceso no existen viviendas."No hay un camino, está todo con maleza. No conecta con ningún lado y quien se maneja por ahí, en muchos casos, son los delincuentes", agregó.

Crespo indicó que el sistema contempla el cierre de 13 portones entre las 22 y las 6 de la mañana. La tarea está a cargo de dos móviles municipales y demanda entre 20 y 25 minutos para completar tanto la apertura como el cierre. "Comenzamos a cerrar a las 22 y terminamos alrededor de las 22.20 o 22.25. Lo mismo ocurre a la mañana: empezamos un rato antes de las seis para que a esa hora estén todos abiertos, salvo el portón que mencionamos", detalló.

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El secretario explicó que, además del operativo de apertura y cierre, la zona cuenta con un patrullaje permanente y monitoreo mediante cámaras. "Tenemos más de 200 cámaras en la ciudad y se incorporó una cantidad adicional en estos barrios para reforzar el programa de prevención del delito", señaló.

El quebracho cumple un año

Crespo también se refirió al quebracho blanco que fue trasladado hace un año y cuya reubicación generó una fuerte polémica ambiental. El funcionario destacó que el ejemplar se encuentra en buen estado y celebró que incluso quienes cuestionaron el operativo hoy participen de una actividad para conmemorar el aniversario.

"Lo tenemos impecable al árbol, por suerte. Estamos muy contentos. El 13 de julio se cumple un año desde que fue trasladado y creemos que es una buena noticia porque demuestra que, si el trabajo se hace bien y con buenos profesionales, este tipo de ejemplares pueden preservarse", concluyó.