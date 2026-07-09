Villa General Belgrano espera un fin de semana con ocupación casi plena por la Fiesta del Chocolate Alpino

El fin de semana largo por el Día de la Independencia encuentra a Villa General Belgrano con una ocupación hotelera casi plena, impulsada por la 42° edición de la Fiesta del Chocolate Alpino. El evento, que coincide con el inicio de las vacaciones de invierno en distintas provincias, espera un importante movimiento turístico.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la secretaria de Turismo de Villa General Belgrano, ​Gabriela Cachayú, destacó que el sector atraviesa un escenario positivo. "Estamos con una ocupación casi plena. Va a ser un lindo fin de semana para que todos puedan trabajar y para que la gente pueda disfrutar", afirmó.

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La funcionaria explicó que " la Fiesta del Chocolate Alpino se desarrolla todos los fines de semana y tenemos una grilla muy variada desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, sábado y domingo, con entrada libre y gratuita."

Además de las propuestas gastronómicas, la localidad organizó actividades complementarias como ascensos al Cerro de la Virgen, city tours, astroturismo y avistaje de aves. "Sabemos que a la naturaleza y también con los sabores de la Fiesta del Chocolate se suma una grilla muy variada. Los sábados invitamos a todos a compartir con nosotros la fondue de chocolate", señaló Cachayú.

La secretaria también remarcó la importancia del turismo para la economía local durante este receso. "Es un fin de semana largo para que la gente pueda disfrutar y toda la industria del turismo pueda trabajar, que tanto se necesita", sostuvo.