Los mejores planes para el finde XXL en Córdoba: desfiles, fiestas, gastronomía y vacaciones de invierno

El feriado por el Día de la Independencia marca el inicio de un fin de semana XXL y coincide con el comienzo de las vacaciones de invierno en gran parte del país. En ese contexto, numerosas localidades del interior de Córdoba prepararon una agenda cargada de actividades para disfrutar entre este 9 de julio y el domingo, con propuestas para toda la familia.

Habrá desfiles patrios, peñas folklóricas, fiestas gastronómicas, ferias, competencias deportivas, caminatas guiadas y eventos culturales con entrada libre en la mayoría de los casos.

El 9 de Julio se vive con desfiles, peñas y tradiciones

En Mina Clavero, los festejos comenzarán desde las 9 con el izamiento del Pabellón Nacional, una ofrenda floral, el tradicional Tedeum, el acto oficial, un desfile cívico y una peña patria en la Plaza San Martín y la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. La participación será libre y gratuita.

En Los Reartes, desde las 10, el Predio Carlos Farriol reunirá a agrupaciones gauchas, academias de danza, artistas folklóricos, destrezas criollas y puestos gastronómicos en una jornada que busca celebrar las tradiciones argentinas.

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Otra de las propuestas especiales tendrá lugar en Colonia 10 de Julio, en cercanías de Morteros, donde se realizará la entronización y peregrinación de la Virgen de Itatí junto con la primera edición de la Fiesta del Chamamé. La programación incluye una peregrinación, una misa y actividades culturales abiertas a toda la comunidad.

En tanto, Villa Allende apostará a la gastronomía con una nueva edición del concurso "Mejor Empanada de Autor", que reunirá a cocineros, un jurado especializado, música folklórica y presentaciones del ballet Munay Danza.

El viernes arranca una agenda con libros, té y sabores serranos

El viernes comenzarán varios de los eventos que se extenderán durante el fin de semana. Oncativo abrirá sus puertas una nueva edición de la Feria del Libro, con presentaciones de autores, talleres, espectáculos infantiles, funciones de títeres, cafés literarios, narraciones y espacios de lectura. La propuesta se desarrollará hasta el domingo en el Teatro Victoria.

Por su parte, La Cumbre volverá a convertirse en la capital del té con la 11ª edición del Five O'Clock Tea, un encuentro que reunirá a productores, pasteleros, blendistas y artesanos. Habrá degustaciones, clases de cocina en vivo, concursos, recorridos por casas de té y múltiples actividades gratuitas.

Deportes, gastronomía y turismo para el sábado

En Nono se disputará una nueva edición del Nono Trail Run, una de las carreras de montaña más convocantes de Traslasierra. Los corredores recorrerán senderos y cerros en diferentes distancias, mientras que quienes acompañen podrán disfrutar de las actividades previstas durante todo el fin de semana.

En Santa Rosa de Calamuchita comenzará la 26ª Fiesta Provincial de los Sabores Serranos, que combinará gastronomía regional, artesanías y espectáculos humorísticos con artistas como Chacho Buenaventura, El Flaco Pailos, El Bomba Contreras y Popo Giaveno. La propuesta continuará también los días 12, 17 y 18 de julio.

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En Los Reartes, el Portal de Piedra será escenario de SaboReartes, una feria gastronómica que reunirá productores locales, emprendedores, artistas y grupos folklóricos.

Cómics, cosplay y astroturismo

Los fanáticos de la cultura pop también tendrán su espacio durante el fin de semana. En Alta Gracia se desarrollará Comic Córdoba, un evento que incluirá concursos de cosplay, premios y una feria con stands especializados. Como única colaboración, se solicitará un alimento no perecedero.

Para quienes prefieran una experiencia en contacto con la naturaleza, Río Ceballos ofrecerá una caminata guiada al atardecer combinada con una actividad de astroturismo en la Reserva Hídrica Natural Municipal Los Manantiales. La propuesta incluye una merienda y un recorrido de cinco kilómetros pensado para disfrutar del paisaje serrano bajo el cielo invernal.