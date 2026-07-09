Villarruel volvió a marcar diferencias con Milei: festejó el 9 de Julio y llamó “a no dejar que las industrias mueran”

En una nueva muestra de la distancia que mantiene con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel aprovechó su paso por Tucumán para diferenciarse del mensaje que el mandatario brindó durante la vigilia por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Sin saludar al Presidente, sin aplaudir su discurso y tras arribar en un vuelo de línea separado de la comitiva oficial, la titular del Senado sostuvo que "el país aún tiene muchas cosas por las cuales trabajar", reclamó proteger a la industria nacional y llamó a priorizar la unidad por encima de las diferencias políticas.

Tras la ceremonia, la vicepresidenta habló con la prensa acreditada y tomó distancia del tono político que el Presidente le dio a su mensaje por cadena nacional. “El Presidente hizo su interpretación de los dos años y medio de gobierno. Yo lo respeto, pero este es un día para festejar los 210 años de nuestra independencia, en un país que aún tiene muchas cosas por las cuales trabajar”.

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Y agregó: "Muchas carencias que los argentinos padecen desde hace muchos años. Creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié".

Durante la transmisión, la titular del Senado se ubicó en la primera fila del patio principal pero visiblemente alejada del resto de los funcionarios nacionales. Al ser consultada sobre el trato mantenido con las autoridades del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta confirmó que no hubo diálogo ni saludo previo con Milei: “Nos saludamos con el nuevo jefe de Gabinete (Diego Santilli), nada más; ya nos conocíamos como diputados”.

En la misma línea, justificó su postura de espaldas a los funcionarios al momento de entonar el Himno Nacional: “Miro siempre a la bandera en sesión. Miro a la bandera y canto el himno siempre mirando a la bandera. Donde ella está, yo ahí miro”.

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Un mensaje con guiño a la producción

A diferencia del discurso presidencial, enfocado en reivindicar la gestión libertaria y anunciar las reformas que buscará impulsar en el Congreso, Villarruel puso el foco en la situación económica y productiva del país. "Hay que generar trabajo, no dejar que las industrias mueran en nuestro país y darle a cada sector productivo la importancia que tiene", sostuvo.

Consultada sobre los diez puntos del Pacto de Mayo, señaló: "Hablando acá con algunos dirigentes nadie vio que se hayan cumplido los 10 puntos". Y agregó: "Hay muchas carencias que los argentinos padecen desde hace muchos años, no es solamente de ahora, y creo que en eso tenemos que hacer hincapié".

En ese marco, anticipó que este jueves recorrerá ingenios y plantas de la industria azucarera, uno de los principales motores económicos de la provincia, como parte de su agenda en Tucumán. "Quiero acompañar también a los sectores productivos. Hoy Tucumán es la capital simbólica de la República Argentina y representa a todos los argentinos", expresó.

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Sobre las palabras de Milei, la vicepresidenta las definió como "un discurso político" y sostuvo que el aniversario de la Independencia debe estar por encima de las diferencias partidarias. "Hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino", aseguró.

En ese sentido, llamó a transmitir "un mensaje de unidad" junto a gobernadores, senadores y representantes de distintos espacios políticos presentes en Tucumán.

Sobre su futuro político, Villarruel evitó hablar de una eventual candidatura presidencial y aseguró que hoy su prioridad es cumplir con el rol para el que fue elegida. “Es una pregunta muy difícil. No voy a sacar la bola mágica. Simplemente pienso en servir a la Argentina, donde sea que me encuentre. Hoy por hoy no lo pienso; pienso en cumplir con mi deber como vicepresidenta de la Nación en un momento histórico”, afirmó.

Ante la repregunta sobre si le gustaría llegar a la Presidencia, respondió: “Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo. Con eso yo ya estoy hecha”.