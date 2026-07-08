Cristina Kirchner cobrará $15,683 millones de la Anses por una medida judicial cautelar

La Anses informó que comenzará a pagarle a Cristina Kirchner una pensión mensual de $15.683.154,06 en bruto a partir del beneficio correspondiente a agosto, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia previsional.

El organismo previsional notificó a la Justicia que restablecerá de manera provisoria una de las asignaciones que la expresidenta percibía hasta noviembre de 2024, cuando fueron dadas de baja tras su condena en la causa Vialidad. El monto final tendrá descuentos correspondientes a la obra social y al impuesto a las ganancias.

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La decisión surge de una resolución de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que en febrero habilitó el pedido de Cristina Kirchner para recuperar temporalmente uno de los beneficios mientras se define la cuestión de fondo: si fue válida la decisión de la Anses de suspender los pagos.

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En la presentación enviada a la Justicia, el organismo confirmó que realizará el pago a partir del mes de agosto, aunque aclaró que continuará cuestionando la medida.

La Anses sostiene que la restitución del beneficio no debería haberse dispuesto sin una garantía patrimonial que permita recuperar los fondos en caso de que la resolución definitiva favorezca al organismo. Por ese motivo, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise el caso.

La expresidenta, en tanto, había prestado una caución juratoria, comprometiéndose a devolver el dinero si finalmente la Justicia determina que la baja de la prestación fue correcta. El tribunal consideró que esa garantía era suficiente para habilitar el pago provisorio.

Qué pensiones cobraba Cristina Kirchner

Hasta noviembre de 2024, Cristina Kirchner recibía dos asignaciones previstas en la Ley 24.018, que regula los beneficios para expresidentes y exvicepresidentes.

Una correspondía a su condición de expresidenta y la otra derivaba de la pensión por el fallecimiento de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Ambos ingresos fueron suspendidos luego de que fuera condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad.

La medida cautelar ordenó restituir únicamente una de esas prestaciones, vinculada a la pensión derivada de Néstor Kirchner. Según informó la Anses, el monto no incluye el adicional por zona austral que Cristina Kirchner percibía anteriormente.

En el último mes en que recibió ambos beneficios, los ingresos habían superado los $35 millones brutos y alcanzado casi $22 millones netos.

El argumento de la Justicia y el planteo del procurador

Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini habilitaron el pago provisorio al considerar que se trataba de un ingreso de carácter alimentario. Para tomar esa decisión no analizaron en profundidad el efecto de la condena penal sobre el cobro de beneficios previsionales.

Ese punto fue cuestionado por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien dictaminó que la Corte Suprema debería intervenir y sostuvo que no correspondería mantener la medida cautelar.

Según el procurador, la condena penal que cumple Cristina Kirchner implica la suspensión del cobro de ingresos previsionales, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.

La historia del doble beneficio de CFK

Cristina Kirchner comenzó a cobrar ambas asignaciones luego de finalizar su mandato presidencial. Durante el gobierno de Mauricio Macri se suspendió uno de los beneficios por considerar que existía una incompatibilidad prevista en la ley.

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Sin embargo, en 2021 la entonces titular de la Anses, Fernanda Raverta, dispuso la restitución del pago mientras continuaba abierta una disputa judicial.

El reclamo por el cobro simultáneo de las dos prestaciones continúa en los tribunales y todavía espera una resolución definitiva.

LB/MSS