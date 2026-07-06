Video inédito: el saludo que Cristina Kirchner le dedicó a Diego Maradona por sus 60 años

Un video inédito del saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona, por su cumpleaños número 60 se conoció este lunes en el marco del juicio que investiga las circunstancias de la muerte del exfutbolista. La grabación fue presentada por la querella durante la audiencia, aunque los jueces no autorizaron su incorporación como prueba.

El registro fue realizado el 25 de octubre de 2020 en la casa de Brandsen, donde Maradona vivía mientras dirigía a Gimnasia y Esgrima La Plata. Las imágenes muestran al exfutbolista sentado en el comedor, tomando una bebida energizante y sosteniendo un habano.

Quien le acerca el teléfono para escuchar el mensaje de la entonces vicepresidenta es Vanesa Morla, hermana de Matías Morla y asistente de Maradona en ese momento.

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Qué le dijo Cristina Kirchner a Maradona

Durante el llamado, que dura poco más de un minuto, Cristina Kirchner le expresó su afecto y lo felicitó por su cumpleaños. "Te quería decir que te quiero mucho y quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos en verdad, que le ha dado alegrías a la gente y ha puesto a la bandera argentina en lo más alto del mundo", se la escucha decir.

Antes de despedirse, agregó: "Cuidate mucho. Y un beso enorme en estos sesenta años".

Maradona respondió que se encontraba bien y comentó que se estaba preparando para asistir al homenaje que le realizarían ese mismo día en el estadio de Gimnasia.

Por qué el video era importante para la querella

El abogado Mario Baudry, representante de Verónica Ojeda, intentó incorporar la grabación durante la declaración testimonial de Vanesa Morla.

La intención de la querella era mostrar cómo se encontraba Maradona apenas tres semanas y media antes de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, y aportar elementos sobre su estado físico y general en las semanas previas al fallecimiento.

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Sin embargo, el tribunal rechazó que el video fuera exhibido como prueba durante la audiencia. El material trascendió públicamente una vez finalizada la primera parte de la jornada.

El último cumpleaños de Diego Maradona

Las imágenes corresponden al mismo día en que Maradona recibió un homenaje en el estadio Juan Carmelo Zerillo, antes del partido entre Gimnasia y Patronato.

Aquella aparición pública generó preocupación por su visible deterioro físico. Horas después fue sometido a estudios médicos que derivaron en el diagnóstico de un hematoma subdural, por el que fue operado días más tarde.

Tras la cirugía, inició una internación domiciliaria en Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020 por un paro cardiorrespiratorio. Ese proceso y la atención médica que recibió en sus últimos días son hoy el eje del juicio que busca determinar las responsabilidades por su muerte.

LB/MSS