Uno de los departamentos más reconocidos de Recoleta se encuentra a la venta, según se conoció recientemente en el mercado inmobiliario. Se trata de la esquina de Juncal y Uruguay en la ciudad de Buenos Aires, perteneciente a "la vecina de arriba" de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El dúplex de Ximena de Tezanos Pinto se ubica en el edificio de Juncal al 1300, siendo la unidad que se encuentra inmediatamente arriba del anterior domicilio de la exmandataria. Su singular ubicación vinculada a la historia política reciente es lo que convirtió al departamento en un emblema del mercado.

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La propiedad se ofrece por un total de USD 930.000 y consta de una superficie cubierta de 280,57 metros cuadrados y una terraza de uso exclusivo de 120 metros cuadrados, con características arquitectónicas singulares que lo hacen destacar dentro del barrio porteño de Recoleta.

La unidad cuenta con cuatro dormitorios en suite, con vestidor en la habitación principal, una distribución interna que posibilita la doble circulación, una cocina espaciosa, una kitchenette auxiliar para tres de las suites, un toilette de recepción y dependencias de servicio.

En el segundo nivel del inmueble se extiende un departamento independiente de aproximadamente 30 metros cuadrados con cocina y baño propios; junto a él se encuentran el lavadero y la terraza, que cuenta con parrilla y una pileta. Ambos niveles poseen accesos independientes, una característica poco habitual.

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El dúplex fue adquirido por su actual propietaria, Ximena de Tezanos Pinto, hace más de treinta años en un estado precario. Tras su compra, la dueña realizó una remodelación completa y le dio valor y funcionalidad a la unidad en la que se instaló con su familia.

Los hechos políticos y sociales de la historia reciente también han vinculado el departamento a la figura de la expresidenta Cristina Kirchner, teniendo en cuenta que en varias oportunidades militantes y simpatizantes de la exmandataria se encontraron afuera del edificio para verla a ella en su balcón.

No obstante, el 1 de septiembre de 2022 se produjo en el lugar el intento de asesinato contra CFK, suceso que derivó en el traslado de la funcionaria al domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple su condena con arresto domiciliario y supervisión mediante tobillera electrónica.

En este contexto, la vecina de la exmandataria también cobró relevancia tras involucrarse en los hechos políticos colgando banderas y carteles en su balcón con mensajes en contra del gobierno kirchnerista, argumentando que lo hacía "en defensa de la República y la democracia".

"#EstamosHartos", se leía en uno de los carteles que desplegó en mayo de 2022 para manifestar su descontento con el Gobierno del entonces presidente Alberto Fernández tras participar del Tractorazo del campo. En pandemia también colocó un lazo negro como homenaje a los muertos por el Covid-19.

AS.