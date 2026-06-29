“El juguete rabioso” cumple 100 años y el Centro Cultural Recoleta lo homenajea, mientras un holograma de Borges lo observa de lejos

“El juguete rabioso es una literatura que habla de la violencia que desencadenan las promesas de progreso que no se cumplen, los ideales políticos y sociales que fracasan, la angustia de vivir en un mundo donde impera la traición porque la solidaridad se ha perdido. Una literatura violenta en tiempos violentos. Una literatura del presente”, y así se presenta en las palabras de Sylvia Saítta, la gran obra de Roberto Arlt que cumple 100 años y es homenajeada en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA).

La exposición “El juguete rabioso: 100 años”, está dedicada a la primera novela del escritor (publicada en octubre de 1926) que inaugura la narrativa urbana moderna en Argentina. Con la curaduría de Sylvia Saítta y Juan Maisonnave, la muestra despliega un gran mural que reúne las tapas de diversas ediciones de El juguete rabioso, publicadas a lo largo de un siglo, agrupadas para la muestra en distintos núcleos temáticos.

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Además, hay ilustraciones y obras imaginadas por artistas plásticos e ilustradores como Carlos Alonso, Eduardo Iglesias Brickles, Diego Rey, Luis Scafatti y Oscar Grillo, un ejemplar de la primera edición y una réplica de la antigua máquina de escribir citada por Arlt en uno de sus prólogos: la icónica Underwood.

El juguete rabioso, publicado en octubre de 1926, fue la primera novela del escritor con la que se inaugura la narrativa urbana moderna en Argentina. La muestra curada por Sylvia Saítta, quizás la mayor especialista en Arlt, junto a Juan Maisonnave, programador de literatura del Recoleta; la muestra despliega un gran mural que reúne las tapas de diversas ediciones del libro publicadas a lo largo de un siglo.

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Sylvia Saítta es investigadora Principal de Conicet y Profesora Titular de “Literatura Argentina II”, en la UBA. Dirige Ahira, Archivo Histórico de Revistas Argentinas (www.ahira.com.ar) y proyectos de investigación en el Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”. Es integrante del Directorio de EUDEBA, editorial en la que dirige, con José Luis de Diego, la colección Serie de los dos siglos. Desde 2025, dirige, con Laura Juárez, la Biblioteca Roberto Arlt. Obras Completas, en EDUVIM.

Juan Maisonnave publicó Los juegos compartidos (Santiago Arcos, 2013), segundo premio FNA. Formó parte de la antología de ciencia ficción Otras formas de ser humano (Cia Naviera Limitada, 2024). Fundador de la editorial Pinka Editora.

Acortar la grieta entre Borges y Arlt

Mientras en la misma institución se despliega un homenaje a Jorge Luis Borges, que incluye una réplica de su habitación y un holograma del escritor, el ingreso al Recoleta está dedicado Arlt.

“Me parece que lo que pasa acá en el Centro Cultural Recoleta es la mejor imagen de que Arlt, y sobre todo El juguete rabioso, está en estos laterales, indicándonos que hay algo en los márgenes, que probablemente en esos márgenes estén las cosas que nos incomodan, nos molestan”, detalló Saítta en una recorrida de prensa de la que participó PERFIL.

Según Saítta, esa idea de opuestos no era tal, incluso destacó que Borges había halagado El juguete rabioso. “En este país todo se suele pensar bien en oposición y fue Borges uno de los primeros que lo elogió a Arlt siendo muy joven y después con El informe de Brodie en 1970 termina esta gran operación de lectura incorporando a Arlt, reescribiendo el final de El Juguete Rabioso, nada menos”.

Roberto Arlt nació un 26 de abril de 1900 en la Ciudad de Buenos Aires. En el popular barrio de Flores cursó sus estudios primarios; en esas mismas calles se sitúa la acción de su primera novela, en la que el adolescente Silvio Astier lee folletines y sueña con ser “un bandido de alta escuela”, un inventor como Edison o un poeta como Baudelaire: se trata de la novela que inaugura la narrativa urbana moderna en Argentina.

En 1919 comenzó a escribir una novela titulada La vida puerca que, por consejo de Ricardo Güiraldes, se publica como El juguete rabioso, en octubre de 1926.

La primera edición, expuesta en una vitrina, fue realizada en Editorial Latina, después de que rechazaran tres veces la novela. El libro estaba dedicado a Ricardo Güiraldes, pero cuando fue relanzado por Editorial Claridad en 1931, la dedicatoria fue borrada. Pero ese no fue el único cambio, también la novela fue corregida, por lo que muy pocas personas conocen ese primer libro de Arlt tal como se publicó.

“El juguete rabioso exhibe las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales de su época a través de la perspectiva de un adolescente de sectores populares que está buscando su lugar en el mundo. Lejos del registro realista, representa la violencia que la soledad, la desigualdad, la masificación, producen en la subjetividad de quienes las padecen, hace 100 años o en el día de hoy”, apunta Saítta.

“Las tapas de El juguete rabioso a lo largo de un siglo, y las ilustraciones imaginadas por artistas plásticos a partir de su lectura, dan cuenta del impacto que produce”, destacó la investigadora.



Otras nuevas inauguraciones en el Recoleta

En la sala 5 se inauguró “Plástica escatológica” a cargo del artista Martin Farnholc Halley, que reúne pintura, ensamblaje y video en un universo atravesado por experiencias cercanas como la música, los vínculos personales y distintos materiales de la vida cotidiana. En diálogo con la tradición abstracta argentina, el artista incorpora elementos vinculados a la cultura pop, el artificio, el brillo y la noche. Sus composiciones combinan estructuras geométricas, deformaciones figurativas y detalles autobiográficos.

En la sala 6 se exhibe “Calabxzxs & Dragxnes”, una exposición curada por Andrés Gorzycki que presenta una partida de juego de rol. La mesa es el tablero y a su alrededor cada obra propone un encuentro. Castillos, elfas, monstruos, calabozos, dragones y artefactos de poder ofrecen distintos caminos para elegir la propia aventura. Una invitación a fantasear con otros futuros posibles.

En la sala 13 Eugenia Bekeris presenta “Ofrenda”, una serie de dibujos que con sutileza y honestidad poética retratan distintas dimensiones de la naturaleza. Un testimonio visual que invita a conectar con una temporalidad más lenta, íntima y profunda.

En la sala 14, Patricia Fente propone “El camino de la espesura”. A través de la pintura, la artista visual se enfoca en el paisaje ofreciendo distintas miradas del cielo, arbustos y matorrales. Con el diseño de montaje de Luis Gimelli, Fente da rienda suelta a sus intuiciones de las cuales surgen formas y colores que dialogan con su amplia trayectoria plástica.

Las nuevas muestras pueden visitarse desde el 25 de junio a las 18 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) con entrada libre y sin costo para residentes y argentinos, de martes a viernes de 12 a 21 h, sábados, domingos y feriados de 11 a 21 h.

ML