Cinco libros para descubrir: Mercedes Sosa, Borges, Babasónicos y otras historias imprescindibles

Archivos que permanecieron ocultos durante décadas, nuevas lecturas sobre autores clásicos y relatos que recuperan historias poco conocidas conforman esta selección de libros. Entre las recomendaciones sobresalen la correspondencia del exilio de Mercedes Sosa, un recorrido por el universo de Borges firmado por Carlos Gamerro, la vida de Fuegia Basket narrada para públicos jóvenes, el libro de Cosey Fanni Tutti y una edición dedicada a Babasónicos.

Cartas desde el exilio de Mercedes Sosa

Este libro recupera las cartas que Mercedes Sosa escribió en el exilio, en ellas se despliega una voz que pocos conocieron. No es la Mercedes cantora ni la figura pública consagrada, sino una mujer que escribe antes de dormir, en un avión o en su “escritorio color burguesía”, y que habla desde el miedo, la soledad, el cansancio, el humor y el deseo.

Un día de 2016, llegó a la Fundación Mercedes Sosa Hugo Otero. “Él era un amigo de mi abuela, ahora un hombre mayor, dulce y con bigotes, que había trabajado en Felfort, un detalle que yo adoraba por los bombones que solía traernos. Cuando llegó con su bastón y una carpeta azul que explotaba en papeles, me dijo que esa era la correspondencia que mi abuela le había mandado durante años”, recuerda Araceli Matus, nieta de Mercedes Sosa, en el prólogo de Pájaro azul. Cartas desde el exilio.

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Entre los papeles que Hugo traía consigo había cartas, sobres, postales y hasta programas intervenidos y bolsas de papel de esas que dan en los aviones para los mareos. La mayoría de las cartas estaban fechadas entre 1978 y 1981 y fueron escritas por Mercedes Sosa en el exilio. Gracias al trabajo de Araceli Matus, nieta de Mercedes y presidenta de la Fundación Mercedes Sosa; Agustina Pérez Rial, realizadora, investigadora y productora de archivos, y la doctora en Letras Graciela Goldchluk, quienes trabajaron juntas en la edición de Pájaro azul. Cartas desde el exilio, este tesoro es ahora accesible para el gran público.

Un 31 de enero Mercedes Sosa debutaba en Cosquín con la complicidad de Jorge Cafrune



Agustina Pérez Rial (Danubio), coeditora del libro, está dirigiendo actualmente el documental La otra voz, basado en las cartas del exilio de Mercedes Sosa que componen este libro, y cuya fecha de estreno aproximada es mediados de 2027 en festivales internacionales. Además, se llevará a cabo una muestra basada en las cartas y las fotos de Mercedes Sosa, curada por Francisco Medail y Agustina Pérez Rial, en el Palacio Libertad (ex CCK) que inaugurará en el mes de octubre.

"Los laberintos de Borges: entre el caos y el cosmos" de Carlos Gamerro

Malba Literatura anunció el lanzamiento del libro Los laberintos de Borges: entre el caos y el cosmos, que reúne una síntesis de las clases que Carlos Gamerro dictó en el Malba entre 2006 y 2026. Este lanzamiento se realiza en el marco del 40º aniversario de la muerte de Borges, a 20 años del primer curso que Gamerro dictó sobre el autor argentino en Malba Literatura.

Este recorrido por la obra de Borges sigue una figura cara al autor, la del universo como laberinto, pero con un giro paradojal: si el universo es un laberinto, entonces tiene un centro, una forma coherente. Lo verdaderamente angustiante es pensar que se trata de un mero caos; “entonces sí que estamos perdidos”.

La presentación será el miércoles 8 de julio a las 20 en el Auditorio del museo. El autor Carlos Gamerro conversará con Lucas Adur y Juan Torbidoni, especialistas en la obra de Jorge Luis Borges, y Carla Scarpatti, editora de la colección.

Actividad gratuita con inscripción previa.

Pequeña Fuegia: una historia real de infancia, viaje e identidad en el fin del mundo

La periodista y escritora Mara Laudonia presenta un nuevo libro infantil sobre la vida real de Yokcushlu, conocida en los registros históricos como Fuegia Basket, una niña de pueblos originarios de Tierra del Fuego que fue llevada a Inglaterra en el siglo XIX a bordo del HMS Beagle.

Pequeña Fuegia. Un puente entre dos mundos recupera una historia real de la Patagonia y la acerca a lectores jóvenes con sensibilidad, rigor histórico y lenguaje accesible.

En el extremo sur de América, en Tierra del Fuego, vivía una niña de los pueblos originarios yámana llamada Yokcushlu. Tenía nueve años cuando su vida cambió para siempre: fue llevada a bordo de un barco inglés, el HMS Beagle, y emprendió un viaje extraordinario para su época, cruzando el océano hacia un mundo completamente desconocido.

Así comenzó la singular historia de Fuegia Basket, una niña fueguina que, en pleno siglo XIX, se embarcó hacia Londres y participó de una de las grandes expediciones científicas de su tiempo, junto al capitán Robert Fitz Roy y el joven naturalista Charles Darwin. A lo largo de ese viaje conoció otras culturas, otros idiomas y otras formas de vivir, en una experiencia única para una niña de los pueblos originarios de América del Sur.

Pensado para lectores desde los 8 años hasta los 99 años, Pequeña Fuegia combina una narración clara, ilustraciones evocadoras y una mirada respetuosa sobre la identidad, el desarraigo, la diversidad cultural, el encuentro entre culturas y el significado del hogar.

“Quise contar la historia de Fuegia desde una mirada sensible, cercana a los chicos, pero sin perder el respeto por la complejidad histórica de su vida. Su viaje abre preguntas sobre identidad, pertenencia, memoria y encuentro entre mundos”, concluye Laudonia.

Mara Laudonia es periodista, escritora y licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en medios como Clarín, Télam y El Cronista, donde fue corresponsal en Washington DC. Es autora de La Gobernadora (Sudamericana, 2016) y Los buitres de la deuda (Biblos, 2013). En Pequeña Fuegia, combina investigación histórica, literatura infantil y su interés por las culturas del extremo sur.

MÚSICA POR DOS: un lanzamiento y un rescate

Re-sisters Vidas y archivos de Delia Derbyshire, Margery Kempe y Cosey Fanni Tutti

Cuando a Cosey Fanni Tutti –figura fundamental de la música electrónica británica– le encargaron la banda sonora de un documental sobre otra pionera musical, Delia Derbyshire, comenzó a explorar sus archivos con tal intensidad que el proyecto derivó en una búsqueda personal. En paralelo, descubrió en una librería las memorias de una mística cristiana del siglo XV, Margery Kempe: una obra considerada como la primera autobiografía en idioma inglés.

Con una narración híbrida y envolvente, Re-Sisters entrelaza las vidas de Derbyshire, Kempe y Tutti para expandir los vínculos entre creación, deseo, espiritualidad y libertad.

A pesar de los siglos que las separan, las tres enfrentaron formas similares de exclusión y encarnan maneras singulares de sostener una vocación frente a la resistencia del entorno. Derbyshire revolucionó la música electrónica desde el Radiophonic Workshop de la BBC, pero durante años su aporte quedó invisibilizado; Kempe, peregrina y visionaria, desafió los límites impuestos a las mujeres en la Inglaterra medieval y padeció la crueldad y el desprecio; y la propia Cosey sufrió diferentes formas de abuso como parte de la banda industrial Throbbing Gristle, a la vez que fue cuestionada durante décadas por incursionar en el terreno de la pornografía como parte de su obra performática.

Cosey Fanni Tutti es una artista, música y escritora británica considerada una figura fundamental de la contracultura. Cofundadora del colectivo COUM Transmissions y del influyente grupo industrial Throbbing Gristle, desafió los límites entre arte, sexualidad y performance, generando algunas de las polémicas más intensas del arte británico de los años setenta. Su trabajo se exhibió en distintas instalaciones, en las que incorporó experiencias como modelo erótica y actriz porno como parte de una investigación artística sobre el cuerpo, el deseo y la mirada. Incursionó también en la práctica del arte correo. Durante décadas fue objeto de censura y controversia, antes de ser reconocida como una de las creadoras más innovadoras y originales de su generación. Forma parte del dúo Chris & Cosey y es autora de los libros Art Sex Music (2017) y Re-Sisters (2022).



Conversaciones con Babasónicos. Arrogante rock

Este libro no es una novedad, ya tiene diez años, pero sigue siendo uno de los acercamientos más íntimos a Babasónicos. Conversaciones con Babasónicos. Arrogante rock de Roque Casciero revela reflexiones de artistas, análisis profundos de lo que implica crear un proyecto, la convicción que se necesita, cómo se trabaja en grupo, habla de la afinidad, de la amistad, de literatura, de cine y, obviamente, de música.

Es un libro de entrevistas, una biografía, un volumen de memorias y una inmersión, guiada por las voces de sus actores principales. Publicado originalmente en 2007, esta edición actualizada suma una exploración igualmente intensa acerca de la siguiente década de la banda, en la que debió reconfigurarse para seguir provocando —y provocándose— como desde el primer día.

