Se inauguró el Centro de Experimentación Audiovisual de Avellaneda que resguarda el archivo de Leonardo Favio y Mercedes Sosa

El pasado 26 de mayo se inauguró el Centro de Experimentación Audiovisual (CEA) de Avellaneda, un espacio que tiene bajo su cuidado el archivo de protagonistas de la historia cultural e identitaria argentina como Leonardo Favio, Fernando “Pino” Solanas, Sandro y Mercedes Sosa.

El lugar es un edificio de tres plantas que cuenta con una sala de cine para 99 personas equipada con proyector fílmico y digital. También posee una sala inmersiva y espacios especialmente preparados para conservar materiales originales y colecciones del cine nacional. Con la presencia de referentes de la realización cinematográfica como Lita Stantic, quedó inaugurada la Sala “Pino” Solanas, junto a Victoria Solanas y la esposa del cineasta, Ángela Correa.

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También participó el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, los actores Pablo Echarri, Dady Brieva, Virginia Inocenti, Luciano Cáceres, Esther Goris; el presidente de APTRA, Luis Ventura; la presidenta de la Fundación Cinemateca Argentina, Marcela Cessinelli, y la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto, entre otros.



El CEA está destinado a la exhibición, preservación, formación y producción audiovisual y reúne y pone en valor importantes fondos documentales y audiovisuales, el archivo completo de Leonardo Favio, Fernando “Pino” Solanas y Mercedes Sosa, David “Coco” Blaustein, entre otros.

Este nuevo espacio nace con el propósito de fortalecer las políticas públicas de preservación, acceso y difusión del patrimonio audiovisual, y será sede del Archivo Audiovisual Municipal de Avellaneda, concebido también como Cinemateca.

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La programación del CEA incluirá también muestras especiales, actividades de formación y propuestas vinculadas a la experimentación audiovisual, a través de la intersección entre arte y tecnología, articulando sus actividades con instituciones educativas, centros culturales y la comunidad toda.

El Centro de Experimentación Audiovisual se inscribe en una política pública que entiende la cultura como un derecho y al acceso como una condición fundamental para su ejercicio.



Programación

Jueves 28 de mayo a las 19

Apertura oficial de la sala Fernando “Pino” Solanas

Proyección en 35 mm de Gatica, el Mono, de Leonardo Favio.

Primera película realizada por Favio tras su regreso del exilio, reconstruye la vida del boxeador José María Gatica, ídolo popular de los años cuarenta y cincuenta. Entre el ascenso meteórico, la pasión política y la tragedia personal, la película compone un retrato épico y profundamente popular de una figura atravesada por el peronismo y la marginalidad.



Viernes 29 a las 19

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli

Estrenada en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes. Mezclando ficción y documental, la película sigue a una familia del sur del conurbano bonaerense dedicada al juego clandestino. A partir de una sospecha familiar, el relato explora los vínculos entre dinero, herencia y secretos íntimos en medio de la precariedad económica.

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Sábado 30 a las 19

La ciénaga, ópera prima de Lucrecia Martel, en copia de 35 mm.

Ambientada durante un verano sofocante en Salta, la película retrata el desgaste físico y emocional de dos familias atravesadas por el hastío, el alcohol y la decadencia. Considerada una obra fundamental del nuevo cine argentino, construye un universo inquietante donde la amenaza parece latir constantemente fuera de campo.

Domingo 31 a las 19

The Doors, de Oliver Stone.

Lejos de la biopic convencional, la película se sumerge en el ascenso y derrumbe de Jim Morrison y The Doors, capturando el clima psicodélico y autodestructivo de fines de los años sesenta. Entre recitales, excesos y visiones alucinadas, Stone construye un retrato intenso sobre la fama, el rock y el final de la utopía hippie.