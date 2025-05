“El Eternauta” fue un sueño inconcluso de Pino Solanas y hoy su nieta es una de las actrices de la serie

Fernando “Pino” Solanas dejó esta tierra casi cinco años atrás. El director de cine fue un apasionado del arte con vocación política, sin que en la unión ninguno de los vértices perdiera fuerza. Su carrera política tuvo diferentes movimientos y podría decirse que era una persona sin arrepentimientos y que iba tras su deseo. Sin embargo, hubo un sueño que no realizó: adaptar “El Eternauta” al formato audiovisual, pero el tiempo le dio una especie de aliciente. Su nieta es parte del elenco de la serie realizada por Bruno Stagnaro.

“Mi abuelo llegó a comprarle los derechos a Elsa (la viuda de Oesterheld), pero no pudo realizarse el proyecto”, contó Paloma Álvarez Maldonado, nieta del cineasta. “Por eso yo ya estaba muy en tema cuando me llegó el casting, sabía que había pasado por manos de muchos directores, y estaba considerado un proyecto maldito. También sé que estuvo la posibilidad de que mi tío Juan Solanas fuera el director”, agregó.

“Sé que él hubiera estado muy orgulloso con la decisión de que fuera Bruno (Stagnaro) el encargado de finalmente poder concretar el proyecto, es extraordinario lo que logró. A veces pienso en eso y me saca una sonrisa”, reflexionó.

Paloma es hija de Victoria Solanas que, como su hermano Juan, compartieron de cerca la labor de su padre. La nieta era la debilidad de su abuelo. “Siempre fue un gran fan mío, no se perdía ningún show, ni muestra que yo hiciera”, recordó la joven sobre Pino.

"El Eternauta" y un éxito sin precedentes

La serie "El Eternauta" de Netflix se coló en el top 10 mundial de la plataforma en la categoría de series de habla no inglesa, pero el fenómeno también se sintió en la obra original, ya que Editorial Planeta volvió a editar la historieta y se convirtió en el libro más vendido en la reciente Feria del Libro.

—¿Te esperabas la repercusión que tuvo la serie?

—La verdad es que sí. Apenas puse un pie en el set me di cuenta de la magnitud que tenía esto, nunca había visto algo así, y ya sabiendo el peso que tiene el comic para nosotros como argentinos y el nivel de producción, imaginé que iba a ser muy bien recibido a nivel mundial, le vi todas las de ser un éxito absoluto. Pero es muy raro ser parte, no termina de caerme la ficha de lo que genera en la gente, es muy increíble.

—¿Cómo surgió la posibilidad de formar parte de "El Eternauta"?

—Desde niña, que comencé a participar en castings. Mi primera vez fue muy en modo juego, que fui con mis amiguitas de la primaria, pero fue una sorpresa para todos (y para mí) porque quedé para los últimos callbacks. La directora de casting era María Laura Berch, nos conocimos y desde ese momento siempre me llamó para participar de sus castings juveniles. Luego en mi adolescencia me tome un break actoral y, cuando decidí retomar en mis veintes, le mandé un mensaje a María Laura y me tuvo en cuenta para el casting de "El Eternauta".

—¿Tu vínculo con el cine se da por tus padres y tu abuelo? ¿Qué hacían con Pino cuando compartían tiempo juntos? ¿Primaba el arte o la política?

—Siempre tuve vínculo con el cine, por supuesto, ver a padres/tíos/abuelos en sus proyectos artísticos a una le despierta interés desde pequeña. Con mi abuelo solíamos hacer los típicos almuerzos/cenas familiares, y hemos podido compartir muchas vacaciones, en las que la peli a la noche era habitual. Por supuesto, lo político siempre se vio plasmado en la relación, pero porque no es algo que pueda separar de su manera de ver arte, y eso es algo que me queda como enseñanza de su parte.

—En una entrevista a Perfil de 2019, Pino advertía sobre vos: “¡Esa chica es superdotada! Tiene extraordinarias capacidades como artista plástica, es una dibujante excepcional”, ¿te manifestaba su orgullo habitualmente?

—Sin dudas, siempre fue un gran fan mío, no se perdía ningún show, ni muestra que yo hiciera. Siempre fue muy solidario compartiéndome su sabiduría y experiencia. Me ha incentivado mucho a que siguiera mi carrera artística.

