Juicio por la muerte de Maradona: una de las enfermeras aseguró que Diego se encontraba "plenamente lúcido"

Tres enfermeros que se encargaron de atender a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el country San Andrés prestaron declaración este martes en el juicio por el deceso del futbolista, y una de ellos aseguró que estaba “plenamente lúcido”.

La Agencia Noticias Argentinas habló con fuentes judiciales quienes le dijeron que Tamara Débora Mansilla fue la primera testigo de la jornada 22 del debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del referente de la Selección Argentina.

Maqueta de la casa donde murió Diego Maradona

Frente a una de las preguntas del fiscal Cosme Iribarren, la mujer aseguró que el grupo de WhatsApp “Tigre” tenía un carácter “informal”, remarcando que las planillas médicas sí tenían validez porque allí se indicaba si Diego permitía que le tomaran los signos vitales e ingería los medicamentos recetados.

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Mansilla, que estaba a cargo del turno noche, entre las 23 y las 7 de la mañana, pero estuvo una sola vez, negó haber visto una ambulancia en la casa que se encuentra en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, e hizo referencia a la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, a quien se le daba toda la información sobre el tratamiento realizado en ese domicilio, y a la psiquiatra Agustina Cosachov.

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La enfermera aseguró que el futbolista estaba “lúcido plenamente”, al contestarle a Francisco Oneto, abogado defensor del neurocirujano Leopoldo Luque. El 13 de noviembre de 2020, la mujer indicó que “durante la noche el paciente se presenta tranquilo con buen descanso, deambuló al baño acompañado en varias ocasiones”.

Según el portal A24, la mujer también declaró: “No me sentí cómoda con el lugar porque faltaban cosas para atenderlo. Y agregó: “Ante una urgencia no había caja de emergencia, ni desfibrilador, ni siquiera un teléfono para poder llamar. No estaba muy clara toda la logística”.

Cuando le preguntaron que debía hacer si el paciente se negaba a que lo atendieran, la enfermera contestó: “Hay que abordarlo de todas formas. Por la fuerza no, pero si no se deja atender y corre riesgo su vida, hay que judicializarlo. Como enfermera tengo la obligación de avisar”.

Leopoldo Luque

El testimonio del segundo enfermero que atendió a Diego Maradona

El segundo citado a declarar fue el enfermero Aldo Arnez Zenteno, quien también atendió a Diego Maradona en el country, reconociendo que del chat participaban Forlini, a la que se refirió como “la voz cantante de ese grupo”, y su coordinador, Mariano Perroni, otro de los acusados en la causa.

Según su versión de los hechos, los medicamentos que debía tomar Maradona “estaban pegados en una heladera sin firma”. Además, indicó que hubo un conflicto con Dahiana Madrid porque el astro “no quería que lo revisaran”.

Arnez Zenteno estaba a cargo del turno durante las noches de los sábados y domingos. A las 6:58 horas del día 15 de noviembre de 2020, mandó el siguiente mensaje de WhatsApp al grupo de chat: “Buenos días, el paciente por la noche tomó bien la medicación vía oral, estuvo mirando TV hasta las 2:30. Luego se retira a dormir. Hasta el momento tiene un buen descanso”.

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El 23 de noviembre escribió: “El paciente se levanta de buen humor, va al baño, diuresis + (orinó). Toma la medicación y quiere seguir descansando”. Y añadió: “Se controla los parámetros: T/A 120/80, temperatura 36,2”.

Según A24, Arnez Zenteno también afirmó, confirmando la versión de Mansilla, que “no había ningún elemento médico”, remarcando la falta de equipamiento de la casa. Y explicó lo que, según su punto de vista, faltaba: “Tenía que haber indicaciones médicas firmadas por un profesional y una ambulancia en la puerta para la atención de urgencia”.

Además aseguró que, durante su trabajo, Maradona se veía bien, aunque reconoció que el 23 de noviembre, solo 2 días antes de su deceso, lo notó "un poquito hinchado".

Finalmente, el enfermero afirmó que no tuvo inconvenientes para desarrollar su tarea.

Mariano Perroni

El testimonio de la tercera enfermera que atendió a Diego Maradona

La tercera persona en declarar fue Daiana Loreley Cáceres. La enfermera aseguró que fue a Tigre el sábado 14 y el domingo 22 de noviembre, fecha donde Diego Maradona tenía “retención de líquidos”, pero decidió no informarlo porque ya lo había visto Luque, quien se presentó como su “médico tratante”.

Los tres especialistas fueron contratados por la compañía de cuidados domiciliarios Medidom y recibían órdenes de Perroni.