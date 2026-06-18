El juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo una jornada con distintas revelaciones sobre cómo fueron los días previos al fallecimiento del ídolo del fútbol. Este jueves, las audiencias continúan con las declaraciones de dos acompañantes terapéuticos que lo asistieron tras la operación en la Clínica Olivos, luego de que un tercer profesional asegurara ante los jueces que vio que el exjugador era "manipulado" por su entorno.

"Había una manipulación del círculo más cercano de Maradona. A Diego le manejaban los teléfonos y los llamados no pasaban, vi la manipulación telefónica que había", indicó el martes pasado Carlos Cottaro, uno de los cuidadores terapéuticos que visitó al exfutbolista tras la intervención en el sanatorio de Vicente López y los primeros días luego de la externación a una casa en el barrio privado San Andrés, de Tigre.

Maradona: el juicio empezó a revelar una trama de responsabilidades cruzadas

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Por otro lado, expresó que Maximiliano Pomargo, secretario personal de Maradona y cuñado de su abogado y amigo, Matías Morla, controlaba "si las hijas lo podían ver o no". Ninguno de ellos está imputado en el debate oral que se desarrolla en el Tribunal Criminal Oral Nº7 de San Isidro, proceso que busca determinar si existió o no "negligencia" por parte del equipo médico y otros profesionales a cargo de la salud del Diez.

Asimismo, Cottaro dijo que, desde que Maradona fue externado de la Clínica Olivos, donde había sido operado por un hematoma subdural en la cabeza, pudo establecer una "buena relación" con él. También coincidió con otros testigos al manifestar que la vivienda donde cursaba la internación domiciliaria estaba sucia y le faltaban elementos médicos esenciales ante una urgencia, uno de los puntos centrales en el juicio.

Segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

Según señalaron fuentes judiciales, las dos personas que fueron citadas a declarar este jueves son el hermano de Cottaro, Alfredo, y Carlos Alberto Bacchini, dos especialistas que también visitaron y brindaron contención al entonces entrenador de Gimnasia de La Plata en las semanas previas a su muerte.

Además, los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón habilitaron que durante esta jornada se reproduzca en la sala un audio de la reunión en Olivos, donde se definió la externación del paciente. El material fue propuesto por el abogado Mario Baudry, esposo de Verónica Ojeda -expareja de Maradona- y representante legal de su hijo, Dieguito Fernando.

Caso Maradona: los datos que aportaron tres imputados

En el proceso que se lleva a cabo en San Isidro, están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; la psiquiatra Agustina Cosachov; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Di Spagna. Los últimos tres declararon en la audiencia anterior.

Perroni sostuvo que nunca ingresó a la vivienda del barrio San Andrés y explicó que su función consistía únicamente en recibir los reportes de los enfermeros y transmitirlos a la coordinadora de la prepaga, Forlini. También expresó que "no formó parte de ningún plan criminal para matarlo", contó que "era su ídolo" y complicó al equipo médico al contar que Maradona había tenido episodios de taquicardia.

La psiquiatra Agustina Cosachov y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

De acuerdo con su testimonio, los episodios surgieron el 19 de noviembre de 2020 -seis días antes de su muerte- y fueron comunicados regularmente, pero no se tomaron medidas específicas al respecto. Además, describió que de los enfermeros contratados solo Almirón podía tomarle los signos vitales porque su compañera de relevo, Gisela Madrid, no lo lograba por la negativa del propio exfutbolista. Esto generó que su cuadro de frecuencia cardíaca solo fuera monitoreado por la mitad.

Además, Perroni negó haber manipulado las últimas planillas que completó la enfermera. "Yo le pedí a ella que la completara. Después de declarar en fiscalía la acompañé a buscar sus pertenencias".

Los otros imputados que hablaron en la 19º audiencia fueron Cosachov -ya había declarado previamente- y Di Spagna. La psiquiatra volvió a poner el foco en las diferencias que existieron con la prepaga durante la organización de la internación domiciliaria y sostuvo que nunca solicitó el servicio de acompañantes terapéuticos. El médico clínico, por su parte, comentó que le negaron en más de una oportunidad visitar al exjugador y, sobre el rol de Dalma y Jana Maradona, indicó que vio "a dos hijas con amor por su padre".

Hacia el final, se solicitó que Madrid sea citada a declarar como testigo. La enfermera está imputada en la causa, pero es la única que será juzgada por un jurado popular más adelante.

FP/ff