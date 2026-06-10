Nancy Forlini, jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical y una de las imputadas por la muerte de Diego Maradona, habló por primera vez en el juicio por el fallecimiento del exfutbolista y aclaró cuál era su rol dentro de la función administrativa. Durante su declaración, apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov y dijo que estaban a cargo de solicitar las prestaciones para la internación domiciliaria del paciente.

"Aparatología no se pidió ninguna, ambulancia tampoco. Todo pedido debía venir del médico tratante y de su seguimiento de salud se iba a encargar Luque y Cosachov", explicó Forlini, quien se presentó como empleada de la empresa Ecco -prestadora de la prepaga- ante el Tribunal Oral Criminal Nº7 de San Isidro. Su comparecencia ocurrió luego de la testimonial de Dalma Maradona, una de las hijas del exjugador y Claudia Villafañe.

Dalma Maradona declaró que Diego "estaba perdido" y apuntó contra Luque: "Le pedí que se corriera"

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La titular del área de cuidados domiciliarios contó que tiene un rol médico, en el trato con los profesionales que están a cargo de los pacientes, y administrativo, porque su labor consiste en recibir los pedidos. "Mi tarea no es tomar decisiones médicas ni diagnosticar; tampoco participo en definir qué prestaciones un paciente va a tener en el domicilio, eso lo hace el médico tratante, precisó.

El concepto de la internación domiciliaria es uno de los puntos más debatidos en lo que va del nuevo proceso, ya que algunos testigos mencionaron que Maradona recibió "cuidados domiciliarios" para acompañar su recuperación. Durante la ampliación de su indagatoria, Cosachov había planteado que tanto ella como Luque firmaron los requerimientos pero la empresa de medicina privada "no los estaba cumpliendo".

Dalma y Gianinna Maradona junto al abogado Fernando Burlando.

En ese contexto, Forlini detalló que para que una persona sea externada a un dispositivo de cuidados domiciliarios tenía que cumplir una serie de condiciones: “Estar estable, conseguir un domicilio apto y tener a alguien, un familiar o a quien designe la familia, a cargo”. En el caso del exentrenador de Gimnasia de La Plata y la Selección Argentina, se definió que se cursara en una vivienda del country San Andrés, en Tigre.

"Maradona tenía su equipo médico personal, no me pareció raro porque era una persona VIP", continuó diciendo. Luego, comentó que, de acuerdo a lo solicitado, se había convenido "proveer enfermería y acompañantes terapéuticos las 24 horas" y que el dispositivo montado tenía el fin de tratar sus adicciones (principalmente al alcohol) y no se había comentado nada sobre una cuestión cardíaca, que fue la causa de la muerte del astro futbolístico.

"Luque debería haber estado al pie del cañon"

En otro momento de su testimonio, la administrativa de Swiss Medical apuntó contra Luque, señalado como quien ocupaba el lugar de médico de cabecera de Diego. Además de ellos dos y Cosachov, está imputados por "homicidio simple con dolo eventual" el psicólogo Carlos Díaz, el clínico Pedro Di Spagna, el enfermero Ricardo Almirón y su coordinador de la compañía Medidom, Mariano Perroni.

Luego de que el campeón del Mundial de México '86 fuera operado por un hematoma subdural en la cabeza se definió que sería trasladado al barrio privado para realizar su recuperación. "El paciente había llegado hacía horas a la casa, pedía un analgésico. No podía comunicarme con Luque, cuando debería haber estado al pie del cañón", afirmó.

El neurocirujano Leopoldo Luque.

"Jamás recibimos un pedido de ambulancia permanente”, aclaró sobre uno de los puntos más cuestionados sobre la internación, la cual fue calificada por la familia de Maradona como "poco seria". En tanto, Forlini aseguró que desde la prepaga pensaban que el exfutbolista se estaba recuperando bien. "Sus médicos tratantes no pidieron aparatología, ni insumos, pareciera que se estaba mejorando. Nunca solicitaron nada para complejizar el servicio", añadió la mujer, que solo aceptó responder preguntas de sus abogados defensores.

Por otro lado, reconoció que dentro de la casa de Tigre el exmediocampista de Boca y Napoli no se dejaba "tomar los signos vitales" y tenía problemas frecuentes con los enfermeros. "No podíamos encausar el servicio adecuadamente por algunas irregularidades", expresó.

Allí fue como se decidió realizar una reunión por Zoom para intentar cumplir con los pedidos de los médicos y ver quién se hacía cargo de qué. "Cosachov dijo que no pasaba nada con la laxitud de la medicación y que dos veces por día la toma de signos estaba bien porque había que dejarlo tranquilo. Procedimos como dijo la doctora", planteó.

Por último, se defendió sobre los cuestionamientos que le hicieron porque supuestamente le habría pedido a Perroni que completara "con lo que sea" la documentación luego de la muerte de Maradona. "No dije que inventara, dije que completara. Con todo lo acontecido y ajustado a la realidad", concluyó.

FP