Tras una tensa audiencia marcada por el pedido de detención de una testigo y la exclusión de la pericia realizada por una perito, el juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este martes con la convocatoria a Dalma Maradona, una de las hijas del exfutbolista. Además, declararán por primera vez Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, y Nancy Forlini, jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, dos de los siete imputados en la causa.

La hija del exjugador campeón del Mundial de México '86 y Claudia Villafañe, que aún no había hablado frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en el nuevo debate oral por el fallecimiento de su padre, fue citada para la 17º audiencia. Durante este proceso, ya brindaron sus testimonios su hermana, Gianinna, y su medio hermana, Jana (hija del Diez y Valeria Sabalain).

Otra jornada de tensión en el juicio por la muerte de Maradona: Burlando pidió la detención de una testigo por falso testimonio

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Dalma ya había declarado durante el fallido juicio que se realizó el año pasado, que debió ser anulado debido al "escándalo del documental" que derivó en la recusación de Julieta Makintach y el posterior juicio político en su contra y destitución como jueza. En aquel momento, criticó la internación domiciliaria que cursó su papá en una casa particular en un country del partido de Tigre, tras haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza.

“Nos prometieron enfermeras 24 horas, gente que estuviera ahí para tomarle la presión y darle las pastillas. También acompañantes terapéuticos, una ambulancia y aparatología que la daba la prepaga. Eso nunca pasó”, indicó en su comparecencia. Además, apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz -tres de los acusados-, por "convencer a la familia" de que era la mejor opción.

“Les dijimos que no veíamos bien a papá. Caminaba mal, a veces lo sentíamos un poco perdido, nos llamaba por videollamada y no entendíamos lo que decía”, sostuvo ante los magistrados. Por otro lado, aseguró que cuando "lo vieron mal en televisión" en el homenaje que le hizo la AFA a Maradona por su cumpleaños 60, recién ahí decidieron hacerle estudios, a pesar de que ellas se lo pedían desde antes.

Segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

El concepto de la internación domiciliaria es uno de los puntos más debatidos en lo que va del nuevo proceso que se desarrolla en el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº7 de San Isidro. Mientras que Cosachov responsabilizó a Swiss Medical de "no cumplir" con los requerimientos, auditores y administrativos de la empresa de salud señalaron que se habían establecido "cuidados domiciliarios" para Diego y que los médicos tratantes supuestamente lo sabían.

Otros profesionales coincidieron en que la mejor alternativa para el entonces entrenador de Gimnasia de La Plata era recuperarse en un centro de rehabilitación tras la intervención quirúrgica en la Clínica Olivos. Sin embargo, parte del equipo tratante e incluso el exdirector de ese sanatorio, Pablo Dimitroff, sostuvieron que Maradona era un paciente "difícil" y "quería irse a su casa".

Declaran dos imputados por la muerte de Maradona

Este martes también se sentarán en el estrado Mariano Perroni y Nancy Forlini, que además de Luque, Cosachov, Díaz, el clínico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón, están imputados por homicidio simple con dolo eventual. Se trata de dos de los profesionales que tuvieron algún tipo de intervención en la internación del exfutbolista en la vivienda del country San Andrés.

Según informaron fuentes judiciales, el coordinador de enfermería de la empresa Medidom -prestadora de servicios de Swiss Medical- accederá a responder preguntas de todas las partes, mientras que la jefa de cuidados domiciliarios de la prepaga solo contestará las consultas de sus abogados, Nicolás D'Albora y Agustín Varela.

Mariano Perroni y Nancy Forlini, dos de los acusados por la muerte de Diego Maradona.

Perroni coordinaba la labor de Almirón y de la enfermera Gisela Madrid, la única de las acusadas por la muerte del exdeportista que será juzgada por un jurado popular más adelante. Forlini, en tanto, estaba a cargo de organizar y supervisar el dispositivo de atención que debía asistir al astro futbolístico luego de su externación de la Clínica Olivos.

Ambos formaron parte del grupo de WhatsApp llamado “Tigre”, un chat clave para la Justicia, ya que allí los profesionales seguían la evolución de la salud del paciente y sus necesidades. Además de ellos, también estaban dentro de los integrantes del chat, Almirón, Madrid, otros enfermeros; Di Spagna; el kinesiólogo Nicolás Parente; y los administrativos de la cobertura médica privada Enrique Barrio y Germán Dornelli, entre otros.

Otro testigo

En la audiencia anterior, declaró Walter Espeche, especialista en medicina interna y auditor de terreno de Swiss Medical en la ciudad de La Plata. “Diego era un paciente para ir a un centro de psiquiatría; pero cuando se confirmó que se iba a zona norte ya no era mi terreno, ya no tenía nada que hacer”, contó ante el tribunal.

Según explicó el profesional, la psiquiatra Cosachov hizo "muchas especificaciones" para la internación del Diez. Este martes, los fiscales citaron a declarar a su jefe, Guillermo Charovsky, ya que ambos fueron los que recibieron los pedidos porque Maradona fue derivado de la Clínica Ipensa (en La Plata) a la de Olivos, pero luego no continuaron a cargo de la situación tras su traslado a Tigre.

Durante la última jornada, el abogado Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna, pidió la detención de la testigo Nelsa Pérez, una empleada administrativa de Medidom, por supuesto falso testimonio y por "favorecer" a determinados imputados. Una de las contradicciones en las que incurrió fue cuando dijo que Medidom se dedica a “cuidados domiciliarios” y “no internaciones domiciliarias”, una situación que ya había ocurrido en el primer juicio.

Finalmente, los jueces rechazaron la solicitud del letrado al entender que Pérez no hizo una "manifestación deliberadamente mendaz" como para indilgarle ese delito. También adelantaron que resolverán más adelante el planteo contra la perito de parte de Forlini, Mariana Flichman, que elaboró un informe en la junta médica sobre las causas por las muertes de Maradona y declaró como testigo, siendo también Gerente de Riesgo de la mencionada prepaga.

FP / EM