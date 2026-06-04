La atención domiciliaria que recibió Diego Armando Maradona en las semanas previas a su muerte, el 25 de noviembre de 2020, se mantiene en el foco en el juicio que juzga a siete profesionales de la salud, incluyendo al neurocirujano Leopoldo Luque. Este jueves, continuará con los testimonios de un auditor de la prepaga que prestó servicios al exfutbolista y de una coordinadora de enfermería que el año pasado fue acusada de incurrir en "contradicciones" al declarar en el primer debate.

Se trata de Walter Espeche, que trabaja en la empresa Swiss Medical, y de Nelsa Marilyn Pérez, administrativa de Medidom, empresa contratada por la primera para gestionar la coordinación de los dos enfermeros que atendían a Maradona en su recuperación en una casa del barrio privado San Andrés, en el partido de Tigre, tras haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza.

Juicio por la muerte de Maradona: entre cruces y advertencias, pidieron excluir a una perito por falta de imparcialidad

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La declaración de Espeche fue solicitada la semana pasada por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, para indagar acerca del rol de la prepaga en la atención al exjugador de Boca y Napoli. El auditor era una de las personas que mantenía contacto con la psiquiatra Agustina Cosachov, otra de las acusadas, que la semana pasada sostuvo ante los jueces que la compañía no cumplió con lo que les habían solicitado para los cuidados en la vivienda.

En la audiencia de este martes, Enrique Barrio, otro empleado de Swiss Medical, declaró que la atención al entonces entrenador de Gimnasia de La Plata "no se hizo de la manera tradicional" y que el equipo tratante, conformado por Luque y Cosachov, se harían cargo de él. También señaló que como el paciente "era alguien importante", se designó a la gerenta de cuidados domiciliarios Nancy Forlini -que también está imputada en la causa- para garantizar que las prestaciones fueran viables.

Segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

Nelsa Pérez, la segunda testigo que hablará en esta audiencia, dará detalles sobre los pedidos que Swiss Medical le hizo a Medidom, entre los que figuraba la designación de un coordinador de enfermería. La mujer también integraba el grupo de Whatsapp llamado "Tigre", también formado por varios de los acusados: el médico clínico Pedro Di Spagna; los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Gisela Madrid (la única que será juzgada en un juicio por jurados); y su jefe, Mariano Perroni.

El chat grupal se completaba con la presencia del neurólogo Jorge Macía; el kinesiólogo Nicolás Parente; administrativos de la cobertura médica privada, el ya mencionado Barrio y Germán Dornelli (que declararon este martes); y otros cinco enfermeros.

La profesional había prestado testimonio en el primer juicio por la muerte del ídolo futbolístico, que resultó nulo por el "escándalo del documental" que derivó en la destitución de Julieta Makintach como jueza. En aquella comparecencia, Pérez "se contradijo" sobre si la internación de Maradona fue "domiciliaria" o si recibía "cuidados domiciliarios" y fue acusada de falso testimonio.

Nancy Forlini, una de las médicas acusadas en el caso Maradona.

La empleada administrativa explicó que, primero, le pidieron un médico diario y, a los pocos días, lo cambiaron por uno semanal. Después comentó que en Argentina no hay estructuras preparadas para una internación domiciliaria por el tipo de aparatología e infraestructura necesaria, a pesar de que la compañía en la que trabaja se presenta como prestadora de ese servicio. Así fue como los fiscales la confrontaron por contradicciones en lo que había dicho en la instrucción y casi termina detenida.

Juicio por Diego Maradona: pidieron excluir a una perito

Durante la 15º audiencia del debate oral, el fiscal Ferrari solicitó a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón que excluyan el informe que realizó Mariana Flichman, gerenta del área de Gestión de Riesgos de Swiss Medical y perito de parte de Forlini en la junta médica que determinó las causas de la muerte de Maradona.

Flichman, que también declaró en el juicio, fue señalada por el representante del Ministerio Público Fiscal por no haber manifestado antes "el grave impedimento que tenía para ser perito", ya que podía tener intereses de por medio. Al mismo tiempo, sostuvo que podría "haber sido imputada en la causa", ya que su rol se basa en evaluar a los afiliados para definir qué atención debe recibir.

En su testimonio, la médica habló sobre la confección del acta de externación del exfutbolista luego de haber sido intervenido por el hematoma subdural en la Clínica Olivos. El abogado Nicolás D’Albora, defensor de Forlini, apuntó contra el fiscal al decir que no había tenido la misma interpretación con otros peritos que luego declararon en el proceso.

Ante el requerimiento para remover el informe pericial y el testimonio de Flichman, los magistrados reconocieron que se trata de una situación compleja y que “más adelante” definirán si descartan o no los elementos.

FP/ff