Luego de que la última jornada del juicio por la muerte de Diego Maradona estuviera marcada por la declaración de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales acusadas, la 15º audiencia sigue con el testimonio de tres testigos. Este martes, hablaran ante los jueces dos empleados de la prepaga Swiss Medical y un médico cercano al abogado Víctor Stinfale, amigo del exfutbolista, que monitoreó su operación por un hematoma subdural.

Cosachov había apuntado contra la empresa de medicina privada al sostener que "no cumplieron" con parte de los requerimientos que solicitaron para la internación domiciliaria que Maradona realizó tras la intervención en un barrio cerrado del partido de Tigre, donde falleció semanas después. "El auditor me dijo que estaba todo en marcha", expresó frente al Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº7 de San Isidro, donde se desarrolla el proceso.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran el exdirector de la Clínica Olivos y el neurocirujano que lo operó

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Ahora, será el turno de comparecer de Germán Dornelli y Enrique Barrios, dos empleados administrativos de la prepaga que gestionaban los pedidos de la psiquiatra y del neurocirujano Leopoldo Luque a la jefa de cuidados domiciliarios, Nancy Forlini, quienes también están imputados por "homicidio simple con dolo eventual" contra el entonces director técnico de Gimnasia de La Plata.

También se espera el testimonio de Rodolfo Benvenuti, cirujano recomendado por Stinfale, que formó parte del equipo que operó al exjugador por el hematoma subdural que tenía en la cabeza, en la Clínica Olivos. Además, participó en la reunión en el sanatorio donde finalmente se decidió el traslado al country San Andrés, para que Diego llevara adelante su recuperación.

Segundo Juicio por la muerte de Diego Maradona.

“Tenía una actitud de un fan, de un familiar afectado emocionalmente. Lo vi de cuclillas en el piso besándole la mano", había manifestado Benvenuti el año pasado en el primer juicio por la muerte de Maradona, que luego fue declarado "nulo" cuando se descubrió que la exjueza Julieta Makintach estaba participando de un documental que se realizaba mientras se llevaba adelante el debate oral.

Sin embargo, sus cuestionamientos más fuertes estuvieron vinculados a la idea de que Luque fuera el responsable de encabezar la operación en la Clínica Olivos, ya que creían que estaba demasiado involucrado a nivel sentimental con el paciente.

Luque y Cosachov, presentes en la audiencia

Luque, Cosachov, Forlini; el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna concurrieron este martes al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Los únicos imputados que no asistieron a la sala son el psicólogo Carlos Díaz y el enfermero Ricardo Almirón.

Al inicio de esta jornada, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón comenzaron a deliberar sobre un pedido de los fiscales del caso, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, para excluir un informe pericial por considerarlo "parcial".

Se trata del documento confeccionado por Mariana Flichman, Gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical y la testigo que habló al final de la audiencia pasada. Los funcionarios judiciales señalaron que confeccionó el acta de externación de Maradona cuando le dieron el alta pero no lo firmó, mientras que también actuó como perito de parte de Forlini en la junta médica que definió las causas de muerte del exfutbolista.

FP