La protagonista de la 20º audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona fue Romina Rodríguez, la cocinera conocida como "Monona", que trabajó para el exfutbolista desde antes de la pandemia de Covid-19 hasta sus últimos días. Su nombre había sido mencionado varias veces a lo largo del debate por su cercanía con el Diez, pero a la hora de declarar fue advertida por los jueces por su falta de memoria: "No me acuerdo" y "No sé", fueron algunas de sus respuestas.

La mujer estuvo con el entonces director técnico de Gimnasia de La Plata todos los días de sus últimas semanas de vida mientras cursaba una internación domiciliaria en el country San Andrés, de Tigre, luego de haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza. Recibió cuestionamientos sobre la alimentación que recibió el exjugador en ese momento y se le consultó sobre la dinámica de la casa y cómo fue aquel 25 de noviembre de 2020, cuando murió.

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“¿El día de la muerte de Maradona qué percibió?”, le preguntó Patricio Ferrari, uno de los fiscales del juicio. “Mucha tristeza, me hace mal acordarme de todo eso”, respondió "Monona". Luego, mencionó que esa mañana estaba desayunando con la enfermera Dahiana Madrid, el empleado de seguridad Julio César Coria, y los asistentes de Maradona, Maximiliano Pomargo y Jonathan Espósito (sobrino de Diego).

“No recuerdo si Madrid le tomó los signos vitales, no sé si fue así”, dijo Rodríguez. “Recuerda si Maradona se negó?”, volvió a preguntar el funcionario judicial. “No me acuerdo”, contestó otra vez.

Madrid es la única de las ocho imputadas en la causa que no está siendo juzgada en este debate oral, sino que más adelante se someterá a un juicio por jurados. Algunos testigos y otros acusados mencionaron que el exmediocampista de Boca y Nápoli dejaba que el enfermero Ricardo Almirón le tomara los signos vitales, pero se negaba a que lo hiciera su compañera. Esto produjo que la mitad del tiempo no se tuviera registro de ellos.

Los jueces del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona.

El fiscal luego indagó sobre cuándo fue la última vez que la testigo había visto con vida a Maradona, dato clave para el caso: “La noche anterior fue la última vez que vi vivo a Maradona. Estaba en la pieza y me pidió que le lleve un té y sanguchitos y después le iban a dar la medicación”. Sin embargo, la cocinera no pudo señalar a qué hora ocurrió eso.

“Es muy importante que usted trate de recordar, estamos en un juicio y hay siete personas acusadas de homicidio. Tiene que hacer un esfuerzo”, le advirtió el presidente del Tribunal Oral Criminal Nº7 de San Isidro, Alberto Gaig.

Un dato que llamó la atención de las personas que estaban presentes en la sala fue cuando el juez le consultó si seguía teniendo algún tipo de relación con alguien del entorno de Maradona. "Sí, con Maxi Pomargo, es el padrino de mi hija. Pero yo trabajo en una fábrica de zapatos", aseguró Rodríguez. Entonces, el juez aclaró: "Le pregunto porque la noto con temor".

Maqueta de la casa del country San Andrés donde murió Diego Maradona.

Pomargo es cuñado del abogado Matías Morla, amigo y apoderado de Maradona. Fue asistente del exentrenador, estuvo en la vivienda del barrio privado de Tigre el día de su fallecimiento y será citado a declarar como testigo en las próximas audiencias.

Gaig deliberó con los otros integrantes del tribunal, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, cómo proceder con la testigo, que no se contradecía pero parecía evadir las preguntas. Finalmente, optaron por dejar que termine su relato. “Ese día me desperté como siempre, desayuné, estábamos abajo y después vinieron los médicos, la psiquiatra (Agustina Cosachov) y el psicólogo (Carlos Díaz) que le tenían que dar los remedios".

"Diego estaba durmiendo, supuestamente. Ellos entraron a darle la medicación, salieron y dijeron que no se despertaba. Después entró el sobrino (Espósito) y no se despertaba. Entramos todos y tratamos de hacerle reanimación con Cosachov. Vino otro médico a la casa y nos dijeron que falleció”, cerró.

Luque seguirá declarando en el juicio por Maradona

En el proceso que se desarrolla en los Tribunales de San Isidro, están imputados el neurocirujano y exmédico de cabecera de Diego, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el coordinador de enfermería Mariano Perroni; y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Al cierre de la audiencia de este jueves, Luque pidió la palabra y adelantó que la semana que viene hará una serie de aclaraciones. "Se me nombró bastante con respecto a algunas decisiones, como la del médico clínico, y yo voy a demostrar que no tuve nada que ver", manifestó. También agregó que él "no manejaba a los enfermeros" y que el día que falleció Maradona estaba en una operación.

“Mi teléfono está peritado de punta a punta y hay mensajes que sé que la fiscalía necesita extraer para construir una imagen mala mía, pero hay audios que yo mando en bronca. No hay una competencia de audios buenos y malos, pero también quiero demostrarles que hay mensajes sacados de contexto", concluyó el imputado que más veces amplió su indagatoria.

FP