Artemio López advirtió sobre la proscripción de Cristina Kirchner: "Llamar a esto democracia es una licencia poética"

Para Artemio López, la situación política actual trasciende la coyuntura electoral y pone en discusión el funcionamiento del sistema democrático argentino. El sociólogo y consultor político afirmó que la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner del escenario electoral genera un precedente con consecuencias institucionales de largo plazo.

"Llamar a esto democracia es un ejercicio de literatura fantástica, una licencia poética", sostuvo al considerar que la principal figura opositora quedó fuera de competencia política. En ese sentido, agregó que "con la proscripción de Cristina Fernández, garantizamos un proceso insatisfactorio en términos democráticos", independientemente del signo político que gobierne en el futuro.

La proscripción de Cristina Fernández y el impacto sobre la democracia, según Artemio López

López respaldó su postura con antecedentes históricos y recordó las experiencias de los gobiernos de Arturo Frondizi, Arturo Illia y Héctor J. Cámpora. "No lo digo yo, lo dice la experiencia histórica basada en la evidencia", afirmó al señalar que los procesos políticos con liderazgos proscriptos terminaron siendo inestables.

El liderazgo de Cristina y la reorganización del peronismo

Consultado sobre el futuro del peronismo, López consideró que el espacio todavía tiene margen para reorganizarse, aunque sostuvo que el primer paso debe ser reconocer el liderazgo de la expresidenta.

"El peronismo tiene tiempo de reconocer el liderazgo de Cristina Fernández", expresó. Además, aseguró que "la libertad de Cristina no es una consigna de tipo electoral, es una consigna política central para que pueda funcionar la democracia".

Respecto de la relación entre Axel Kicillof y Cristina Fernández, sostuvo que el gobernador bonaerense debería fortalecer ese vínculo. "Yo diría más bien un acercamiento de Kicillof a Cristina", afirmó, al remarcar que se trata de una relación política "asimétrica" propia de los liderazgos dentro del peronismo.

Críticas a la economía y advertencias para las elecciones de 2027

López también cuestionó el rumbo económico del Gobierno y rechazó la idea de que la estabilidad macroeconómica todavía no llegue a la población.

"La macro no está llegando, no; la macro está llegando y esta es la manera de llegar", aseguró. Como respaldo, mencionó la caída del consumo, la baja de la inversión extranjera y el deterioro de los ingresos de trabajadores y jubilados.

Finalmente, sostuvo que quienes aspiran a competir electoralmente en 2027 deberán priorizar la resolución de los problemas sociales antes que las estrategias de campaña. "Lo primero que deben hacer, más que plantearse estrategias electorales, es intentar resolver, paliar, amortiguar y denunciar vehementemente los efectos de la política económica", concluyó.