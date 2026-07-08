Un economista advirtió que el Gobierno "descuida mucho todo lo que tiene que ver con la economía real"

Mientras el Gobierno celebra avances en el frente financiero, el economista, Gastón Alonso, en contacto con Canal E, sostuvo que la economía cotidiana continúa mostrando señales de deterioro.

Alonso comenzó reconociendo los avances del Gobierno en materia financiera y explicó que, "hay un orden macroeconómico, sobre todo, insisto, yo siempre mi evaluación es respecto a lo que agarró el Gobierno", aunque aclaró que ese proceso debe analizarse en el contexto heredado.

Expectativa por una nueva baja del riesgo país

También destacó los anuncios oficiales sobre el financiamiento de la deuda: "El ministro de Economía, junto con su equipo económico, anunciaban cómo iban a cubrir los vencimientos de deuda externa, no sólo en 2026, sino también en 2027". Además, recordó que, "estábamos muy cerca de quebrar los 400 puntos de riesgo país", lo que calificó como "novedades muy buenas desde el punto de vista financiero".

Sin embargo, Alonso marcó un fuerte contraste con la situación que viven empresas y consumidores. Según afirmó, "el problema es que la economía real sigue en un sendero, el cual venimos relatando hace varios meses". También describió la evolución reciente al señalar que, "arranca el Gobierno, cae muy fuertemente en 2024, una recuperación hasta 2025, primeros meses, y después se estancó, se estancó y hasta cayó algunos sectores".

Las prioridades del Gobierno a nivel económico

En ese contexto, sostuvo que, "el Gobierno se preocupa particularmente sobre la sostenibilidad de la macroeconomía, dar previsibilidad para los mercados financieros, para el pago de la deuda", pero "aparentemente descuida mucho todo lo que tiene que ver con la economía real, en particular el bolsillo".

Para el entrevistado, "pareciera que la única política para ese lado es intentar bajar la inflación, y que bueno, el resto suceda".

Al analizar los indicadores de junio, utilizó como ejemplo la industria automotriz. En este sentido, precisó que hubo "37.000 autos producidos en junio, la caída de 13% anual", y explicó: "Estamos hablando de una caída de un sector del 13% respecto al mismo gobierno".