Cómo invertir según tus objetivos: la estrategia de las tres canastas para hacer crecer el dinero

La educación financiera no consiste únicamente en ahorrar o invertir, sino también en definir correctamente el destino de cada peso según el objetivo y el plazo previsto. Para la educadora financiera Vanesa Plaza, una buena estrategia comienza por organizar el dinero en diferentes horizontes de inversión y elegir el instrumento adecuado para cada uno.

En diálogo con Canal E, Plaza explicó que muchas personas concentran todos sus ahorros en una única alternativa financiera, cuando en realidad cada objetivo requiere una planificación distinta. Además, destacó que aprender a tomar ganancias es tan importante como saber cuándo invertir.

Las tres canastas para organizar las inversiones

La especialista propuso dividir los ahorros en tres "canastas": corto, mediano y largo plazo. "La primera hace mención al corto plazo", explicó, al señalar que allí deben ubicarse los fondos que probablemente se utilizarán para afrontar gastos cotidianos como tarjetas, expensas o pagos mensuales.

Para ese horizonte recomendó instrumentos de alta liquidez, como fondos comunes de inversión con rescate en 24 horas o money market. Si bien ofrecen menores rendimientos, permiten obtener una ganancia sin resignar disponibilidad inmediata. "Lo importante es hacer plata con nuestra plata", resumió.

En la segunda canasta ubicó los objetivos de mediano plazo, como comprar un auto, realizar un viaje o hacer mejoras en el hogar. Allí mencionó alternativas como bonos soberanos y obligaciones negociables, que ofrecen mayor rendimiento a cambio de asumir un riesgo más elevado y mantener la inversión entre uno y tres años.

El largo plazo y la importancia de saber tomar ganancias

Para quienes buscan construir patrimonio, Plaza recomendó una estrategia de largo plazo. "La riqueza se genera con tiempo y con educación", afirmó, al explicar que inversiones superiores a cinco años permiten incorporar instrumentos como acciones, ETF y otras alternativas de renta variable.

La especialista también hizo hincapié en uno de los errores más frecuentes entre los pequeños inversores. "Muchos asesores, gurúes e influencers dan entradas siempre. No dan salidas", advirtió. Según explicó, conocer el momento adecuado para vender un activo y concretar ganancias resulta clave para proteger el capital.

Cada perfil necesita una estrategia diferente

Plaza remarcó que toda decisión de inversión debe adaptarse al perfil de riesgo de cada persona. "Cada persona tiene que comprar el instrumento con el cual pueda dormir con tranquilidad", sostuvo, al recordar que un mayor rendimiento siempre implica una mayor exposición al riesgo.

Finalmente, recomendó que tanto trabajadores en relación de dependencia como monotributistas e independientes incorporen el hábito de separar una parte de sus ingresos para invertir. En ese sentido, reiteró la importancia de destinar alrededor del 20% de cada cobro al ahorro, con el objetivo de construir un patrimonio de manera gradual y sostenida.