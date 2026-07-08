Un informe estima que el sector agropecuario representa el 22% de la actividad económica argentina

El aporte del agro a la economía argentina va mucho más allá de la producción en el campo. Así lo sostuvo, en diálogo con Canal E, Antonella Semadeni, economista de FADA, quien explicó que el sector debe analizarse junto a toda su cadena agroindustrial, desde la industria y el transporte hasta la logística y el comercio.

"Cuando sabemos que en realidad el agro es mucho más que esa producción primaria, sino que tiene un montón de encadenamientos productivos desde la industria, desde el comercio, desde el transporte, la logística, los insumos, un montón de otras cuestiones en más de 20 cadenas agroindustriales a lo alto y a lo ancho del país", describió Semadeni.

Cuánto representa el sector agropecuario en la actividad económica

Asimismo, señaló que los indicadores tradicionales subestiman el verdadero peso del sector porque únicamente contemplan la producción primaria: "Nosotros lo que hacemos con FADA es considerar todos esos eslabones, todos esos encadenamientos y todas esas cadenas productivas para llegar a este número del 22% de la actividad económica hacia el agro".

Además, Semadeni destacó que se trata de una tendencia histórica y no de una situación coyuntural: "Nosotros medimos del 2004 hasta la fecha y siempre da en torno entre el 20 y el 26% dependiendo del año", planteó.

La presión impositiva que implican las retenciones

Sobre el futuro de los derechos de exportación, sostuvo que el sector continúa reclamando una reducción de las retenciones: "El 56% de los impuestos que paga una hectárea agrícola sin más de la mitad es explicado todavía por retenciones".

Si bien reconoció los cambios recientes, la entrevistada afirmó: "Se reconoce el enorme, lo que hemos avanzado, un tercio se ha bajado de lo que son las retenciones, continúa siendo un impuesto muy distorsivo".

En ese sentido, agregó: "Continúa siendo un impuesto que no existe en otros países productores y que quita mucha rentabilidad realmente al productor".